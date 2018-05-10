Совсем не тот Джанлуиджи. Ошибки Доннаруммы принесли «Юве» Кубок Италии

Источник: AP 2018

Когда Леонардо Бонуччи уходил прошлым летом из «Ювентуса» в «Милан», наверняка он рассчитывал, что команда будет бороться не только за Кубок Италии, но и как минимум за место в Лиге чемпионов. Однако несмотря на 200 млн выброшенных на трансферном рынке евро, россонери провалили старт сезона, и Винченцо Монтелла покинул пост главного тренера. Пришедший ему на смену Дженнаро Гаттузо неожиданно оказался на своем месте.

Под его руководством миланцы поднялись в шестерку и добрались до финала Кубка страны. Причем все матчи провели уже с новым наставником на тренерской скамейке и не пропустили ни одного мяча. Правда, и забили немного: 3:0 с «Вероной», 1:0 с «Интером» и дважды по 0:0 с «Лацио» (5:4 по пенальти).

Последним серьезным трофеем «Милана» был скудетто в 2011 году, поэтому выход в финал Кубка очень воодушевил миланских тиффози.

Первый тайм получился по-итальянски закрытым. Оба тренера сделали ставку на то, чтобы в первую очередь не пропустить, потому что отыграться в такой встрече будет очень сложно. Плотность оборонительных редутов привела в отсутствию свободного пространства и большому количеству ошибок — к 38-й минуте команды сделали на двоих 34 неточных паса.

Поэтому до опасных ударов дело доходило редко. Пожалуй, наиболее реальный шанс упустил в начале встречи Патрик Кутроне, беспрепятственно бивший с линии штрафной площади. Буффон справился с этим ударом. В большинстве остальных случаев мяч пролетел мимо цели. Отметим также, что «Милан» выглядел даже интереснее оппонента.

Вторые 45 минут начались куда интереснее. Почувствовав, что соперник не безгрешен, миланцы после выхода из раздевалки забегали активнее и несколько раз даже потревожили Буффона. Однако в результате пропустили сами. Мехди Бенатиа выше всех выпрыгнул в чужой штрафной при подаче углового и открыл счет.

Гол вдохновил футболистов «старой синьоры», и они обрушили на ворота Доннаруммы град ударов. Молодой голкипер пару раз выручил партнеров (особенно после удара Паоло Дибалы в ближнюю «девятку»), но дрогнул и пропустил мяч между рук. Повезло Дугласу Косте.

Этот гол подкосил Доннарумму, и спустя еще четыре минуты он вновь «привез». На сей раз он не смог зафиксировать мяч, летящий ему в руки, и подоспевший Бенатиа беспрепятственно расстрелял ворота — третий гол за восемь минут! И все в этой встрече стало ясно.

В принципе, после этого матч можно было завершать. Отыграть три мяча у сегодняшнего «Ювентуса» в состоянии не так уж много клубов в мире, и «Милан» пока не входит в их число. Более того, в завершение всех бед Никола Калинич отправил мяч в свои ворота.

Таким образом, в последнем матче Кубка Италии в карьере Буффона, завершающего карьеру по окончании сезона, «Ювентус» одержал крупную победу. А Доннарумма четко дал понять конкурентам за пост номер один в сборной Италии, что шансы у них очень весомые. Впрочем, отчаиваться вратарю не стоит, ведь ему всего 19 лет.

ЮВЕНТУС — МИЛАН — 4:0 (0:0)

«Ювентус»: Буффон, Бетаниа, Барцальи, Куадрадо, Асамоа, Пьянич, Матюиди, Хедира, Д. Коста (Бернардески, 73), Манджукич, Дибала.

«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Р. Родригес, Бонуччи, Романьоли, Локателли (Монтоливо, 80), Кессье, Бонавентура, Чалханоглу, Кутроне (Калинич, 62), Сусо (Борини, 68).

Голы: Бенатиа, 56 — 1:0. Д. Коста, 61 — 2:0. Бенатиа, 64 — 3:0. Калинич, 76 — 4:0 (в свои ворота).

Предупреждения: Д. Коста, 61. Калабрия, 73.