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00:25 (мск), источник: Советский спорт

Совсем не тот Джанлуиджи. Ошибки Доннаруммы принесли «Юве» Кубок Италии

Тезка и правопреемник Джанлуиджи Буффона в сборной Италии Доннарумма совершил две чудовищные ошибки, лишившие «Милан» шансов на победу.

Источник: AP 2018

Когда Леонардо Бонуччи уходил прошлым летом из «Ювентуса» в «Милан», наверняка он рассчитывал, что команда будет бороться не только за Кубок Италии, но и как минимум за место в Лиге чемпионов. Однако несмотря на 200 млн выброшенных на трансферном рынке евро, россонери провалили старт сезона, и Винченцо Монтелла покинул пост главного тренера. Пришедший ему на смену Дженнаро Гаттузо неожиданно оказался на своем месте.

Под его руководством миланцы поднялись в шестерку и добрались до финала Кубка страны. Причем все матчи провели уже с новым наставником на тренерской скамейке и не пропустили ни одного мяча. Правда, и забили немного: 3:0 с «Вероной», 1:0 с «Интером» и дважды по 0:0 с «Лацио» (5:4 по пенальти).

Последним серьезным трофеем «Милана» был скудетто в 2011 году, поэтому выход в финал Кубка очень воодушевил миланских тиффози.

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Первый тайм получился по-итальянски закрытым. Оба тренера сделали ставку на то, чтобы в первую очередь не пропустить, потому что отыграться в такой встрече будет очень сложно. Плотность оборонительных редутов привела в отсутствию свободного пространства и большому количеству ошибок — к 38-й минуте команды сделали на двоих 34 неточных паса.

Поэтому до опасных ударов дело доходило редко. Пожалуй, наиболее реальный шанс упустил в начале встречи Патрик Кутроне, беспрепятственно бивший с линии штрафной площади. Буффон справился с этим ударом. В большинстве остальных случаев мяч пролетел мимо цели. Отметим также, что «Милан» выглядел даже интереснее оппонента.

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Вторые 45 минут начались куда интереснее. Почувствовав, что соперник не безгрешен, миланцы после выхода из раздевалки забегали активнее и несколько раз даже потревожили Буффона. Однако в результате пропустили сами. Мехди Бенатиа выше всех выпрыгнул в чужой штрафной при подаче углового и открыл счет.

Гол вдохновил футболистов «старой синьоры», и они обрушили на ворота Доннаруммы град ударов. Молодой голкипер пару раз выручил партнеров (особенно после удара Паоло Дибалы в ближнюю «девятку»), но дрогнул и пропустил мяч между рук. Повезло Дугласу Косте.

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Этот гол подкосил Доннарумму, и спустя еще четыре минуты он вновь «привез». На сей раз он не смог зафиксировать мяч, летящий ему в руки, и подоспевший Бенатиа беспрепятственно расстрелял ворота — третий гол за восемь минут! И все в этой встрече стало ясно.

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В принципе, после этого матч можно было завершать. Отыграть три мяча у сегодняшнего «Ювентуса» в состоянии не так уж много клубов в мире, и «Милан» пока не входит в их число. Более того, в завершение всех бед Никола Калинич отправил мяч в свои ворота.

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Таким образом, в последнем матче Кубка Италии в карьере Буффона, завершающего карьеру по окончании сезона, «Ювентус» одержал крупную победу. А Доннарумма четко дал понять конкурентам за пост номер один в сборной Италии, что шансы у них очень весомые. Впрочем, отчаиваться вратарю не стоит, ведь ему всего 19 лет.

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ЮВЕНТУС — МИЛАН — 4:0 (0:0)

«Ювентус»: Буффон, Бетаниа, Барцальи, Куадрадо, Асамоа, Пьянич, Матюиди, Хедира, Д. Коста (Бернардески, 73), Манджукич, Дибала.

«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Р. Родригес, Бонуччи, Романьоли, Локателли (Монтоливо, 80), Кессье, Бонавентура, Чалханоглу, Кутроне (Калинич, 62), Сусо (Борини, 68).

Голы: Бенатиа, 56 — 1:0. Д. Коста, 61 — 2:0. Бенатиа, 64 — 3:0. Калинич, 76 — 4:0 (в свои ворота).

Предупреждения: Д. Коста, 61. Калабрия, 73.

Судья: Антонио Дамато.

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