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00:15 (мск), источник: Советский спорт

«Лестер» одержал победу над «Арсеналом»

Футболисты «Лестера» обыграли «Арсенал» в перенесенном матче 31-го тура чемпионата Англии со счетом 3:1.

У «Лестера» голами отметились Келечи Ихеаначо, Джейми Варди и Рияд Марез. В составе «Арсенала» отличился Пьер-Эмерик Обамеянг.

После этой игры «Лестер» с 47 очками расположился на девятой строчке в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» с 60 баллами занимает шестое место.

В заключительном туре «Лестер» в гостях сыграет с «Тоттенхэмом», а «Арсенал» на выезде встретится с «Хаддерсфилдом».

Лестер 3:1
Первый тайм: 1:0
Арсенал
9.05.2018, 21:45 основной раунд: 31-й тур King Power Stadium
Главные тренеры
Клод Пюэль Арсен Венгер
Голы
14′ Келечи Ихеаначо (Ф. Диабате) 8
76′ Джейми Варди 9
90′ Рияд Махрез (Х. Чудхури) 26
14 Пьер-Эмерик Обамеянг 53′
Составы
Элдин Якупович 17
Уэстли Морган 5
Гарри Магуайр 15
Кристиан Фукс 28
Адриэн Силва 14
Хамза Чудхури 38
Джейми Варди 9
85′ Рияд Махрез 26
78′ 82′ Дэнни Симпсон 2
Александр Драгович 16
88′ Келечи Ихеаначо 8
Харви Барнс 32
72′ Фуссени Диабате 33
Демарэй Грэй 7
33 Петр Чех
16 Роб Холдинг 75′
27 Константинос Мавропанос 15′
31 Сеад Колашинац
7 Генрих Мхитарян
8 Аарон Рэмси
29 Гранит Джака 77′
30 Эйнсли Мэйтланд-Найлс
14 Пьер-Эмерик Обамеянг
17 Алекс Ивоби 84′
62 Эдвард Нкетиа
23 Дэнни Уэлбек 19′
20 Шкодран Мустафи
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 1
19 Удары (всего) 14
10 Удары в створ 7
6 Угловые 6
7 Фолы 12
6 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Грэм Скотт (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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