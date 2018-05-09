«Лестер» одержал победу над «Арсеналом»

У «Лестера» голами отметились Келечи Ихеаначо, Джейми Варди и Рияд Марез. В составе «Арсенала» отличился Пьер-Эмерик Обамеянг.

После этой игры «Лестер» с 47 очками расположился на девятой строчке в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» с 60 баллами занимает шестое место.