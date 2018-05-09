История самого возрастного хоккеиста в мире - 96-летнего Марка Сертича.
«Лестер» одержал победу над «Арсеналом»
Футболисты «Лестера» обыграли «Арсенал» в перенесенном матче 31-го тура чемпионата Англии со счетом 3:1.
Футболисты «Лестера» обыграли «Арсенал» в перенесенном матче 31-го тура чемпионата Англии со счетом 3:1.
У «Лестера» голами отметились Келечи Ихеаначо, Джейми Варди и Рияд Марез. В составе «Арсенала» отличился
После этой игры «Лестер» с 47 очками расположился на девятой строчке в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» с 60 баллами занимает шестое место.
В заключительном туре «Лестер» в гостях сыграет с «Тоттенхэмом», а «Арсенал» на выезде встретится с «Хаддерсфилдом».
|Клод Пюэль
|Арсен Венгер
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|1
|19
|Удары (всего)
|14
|10
|Удары в створ
|7
|6
|Угловые
|6
|7
|Фолы
|12
|6
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Грэм Скотт (Англия)