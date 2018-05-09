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«Тоттенхэм» обыграл «Ньюкасл» и гарантировал себе место в Лиге чемпионов
«Тоттенхэм Хотспур» обыграл «Ньюкасл Юнайтед» в перенесённом матче 31-го тура английской
«Тоттенхэм Хотспур» обыграл «Ньюкасл Юнайтед» в перенесённом матче 31-го тура английской
Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Автором единственного гола стал нападающий лондонской команды Гарри Кейн, забивший на 50-й минуте матча.
«Тоттенхэм» набрал 74 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице английского первенства, опередив «Ливерпуль». Таким образом, «шпоры» гарантировали себе место в Лиге чемпионов-2018/19. «Ньюкасл» (41) располагается на десятой строчке.
|Тоттенхэм Хотспур
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1:0
Первый тайм: 0:0
|Ньюкасл Юнайтед
|Маурисио Покеттино
|Рафаэль Бенитес
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|14
|7
|Удары в створ
|3
|6
|Угловые
|4
|10
|Фолы
|8
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Нил Суорбрик (Англия)