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00:13 (мск), источник: Чемпионат.com

«Тоттенхэм» обыграл «Ньюкасл» и гарантировал себе место в Лиге чемпионов

«Тоттенхэм Хотспур» обыграл «Ньюкасл Юнайтед» в перенесённом матче 31-го тура английской Премьер-лиги.

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал нападающий лондонской команды Гарри Кейн, забивший на 50-й минуте матча.

«Тоттенхэм» набрал 74 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице английского первенства, опередив «Ливерпуль». Таким образом, «шпоры» гарантировали себе место в Лиге чемпионов-2018/19. «Ньюкасл» (41) располагается на десятой строчке.

Тоттенхэм Хотспур 1:0
Первый тайм: 0:0
Ньюкасл Юнайтед
9.05.2018, 22:00 основной раунд: 31-й тур Wembley
Главные тренеры
Маурисио Покеттино Рафаэль Бенитес
Голы
50′ Харри Кейн (Сон Хын Мин) 10
Составы
Юго Ллорис 1
Ян Фертонген 5
Давинсон Санчес 6
Бен Дэйвис 33
Мусса Сиссоко 17
57′ Деле Алли 20
Кристиан Эриксен 23
Харри Кейн 10
83′ Киран Триппьер 2
Тоби Алдервейрелд 4
88′ Виктор Ваньяма 12
Дэнни Роуз 3
77′ Сон Хын Мин 7
89′ Эрик Ламела 11
12 Мартин Дубравка
3 Пол Дамметт
6 Джамал Ласкеллес
20 Флориан Лежен
22 ДеАндре Йедлин 90+2′
8 Джонджо Шелви
10 Мохамед Диаме 80′
11 Мэтт Ритчи 73′
17 Айосе Перес
15 Кенеди 71′
7 Джейкоб Мерфи
9 Дуайт Гэйл 76′
21 Хосе Луис Санмартин Хоселу
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 14
7 Удары в створ 3
6 Угловые 4
10 Фолы 8
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Нил Суорбрик (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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