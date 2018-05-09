«Тоттенхэм» обыграл «Ньюкасл» и гарантировал себе место в Лиге чемпионов

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал нападающий лондонской команды Гарри Кейн, забивший на 50-й минуте матча.

«Тоттенхэм» набрал 74 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице английского первенства, опередив «Ливерпуль». Таким образом, «шпоры» гарантировали себе место в Лиге чемпионов-2018/19. «Ньюкасл» (41) располагается на десятой строчке.