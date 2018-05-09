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«Манчестер Сити» одержал победу над «Брайтоном»
«Манчестер Сити» одержал победу над «Брайтоном» в перенесённом матче 31-го тура английской
«Манчестер Сити» одержал победу над «Брайтоном» в перенесённом матче 31-го тура английской
Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
Голами в составе «горожан» отметились Данило, Бернарду Силва и Фернандиньо, все три результативные передачи отдал немец Лерой Зане. У гостей единственный мяч на счету Леонардо Уллоа.
«Манчестер Сити», ещё в апреле выигравший титул, набрал 97 очков и занимает первое место в таблице. «Брайтон» (40) — 14-й.
|Манчестер Сити
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3:1
Первый тайм: 2:1
|Брайтон & Хоув
|Хосеп Гвардьола
|Крис Хьютон
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|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Удары (всего)
|2
|1
|Удары в створ
|1
|2
|Фолы
|1
|Главный судья
|Пол Тирни (Англия)