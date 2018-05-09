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00:11 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» одержал победу над «Брайтоном»

«Манчестер Сити» одержал победу над «Брайтоном» в перенесённом матче 31-го тура английской Премьер-лиги.

Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Голами в составе «горожан» отметились Данило, Бернарду Силва и Фернандиньо, все три результативные передачи отдал немец Лерой Зане. У гостей единственный мяч на счету Леонардо Уллоа.

«Манчестер Сити», ещё в апреле выигравший титул, набрал 97 очков и занимает первое место в таблице. «Брайтон» (40) — 14-й.

Манчестер Сити 3:1
Первый тайм: 2:1
Брайтон & Хоув
9.05.2018, 22:00 основной раунд: 31-й тур Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)
Главные тренеры
Хосеп Гвардьола Крис Хьютон
Голы
16′ Луис да Силва Данилу (Л. Сане) 3
34′ Бернарду Силва (Л. Сане) 20
72′ Фернандинью (Л. Сане) 25
16 Леонардо Ульоа (Д. Преппер) 20′
Составы
Клаудио Браво 1
Луис да Силва Данилу 3
Венсан Компани 4
Эмерик Ляпорт 14
Илкай Гюндоган 8
Фернандинью 25
Лерой Сане 19
Бернарду Силва 20
76′ Александр Зинченко 35
Бенжамен Менди 22
86′ Яя Туре 42
Лукас Нмеча 43
83′ Габриэл Жезус 33
Браим Диас 55
1 Мэтью Райан
2 Сальтор Грау Бруно
3 Гаэтан Бонг
5 Льюис Данк
22 Шейн Даффи 37′
6 Дэйл Стивенс
24 Дэйви Преппер
11 Антони Кноккарт
13 Паскаль Гросс 73′
7 Берам Каяль
16 Леонардо Ульоа 73′
25 Юрген Локадиа
19 Хосе Искиэрдо 79′
20 Солли Марч
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Удары (всего) 2
1 Удары в створ 1
2 Фолы 1
Судьи
Главный судья Пол Тирни (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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