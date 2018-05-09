«Манчестер Сити» одержал победу над «Брайтоном»

Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Голами в составе «горожан» отметились Данило, Бернарду Силва и Фернандиньо, все три результативные передачи отдал немец Лерой Зане. У гостей единственный мяч на счету Леонардо Уллоа.