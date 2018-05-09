Черышев и «Вильярреал» разгромлены в Барселоне

Источник: Спорт-Экспресс

СОЧЕТАНИЕ НЕСОЧЕТАЕМОГО

«Вильярреал» в этом сезоне сочетает несочетаемое — то выиграет в гостях у «Реала» (1:0) и проиграет в родных стенах «Алавесу» (1:2), то обыграет дома «Атлетико» (2:1) и тут же провалится на выезде в Малаге (0:1). Команде Дениса Черышева не хватает стабильности, чтобы с уверенностью гарантировать себе место в еврокубках на следущий сезон. Нет, к 35-му туру она добралась до зоны Лиги Европы благодаря тому, что в четырех встречах до этого набрала 10 очков. Но на носу у «подводников» были игры с «Барсой» и «Реалом», так что их преследователи — «Севилья» и «Хетафе» — имели все шансы навязать «Вильярреалу» борьбу.

ПОЧЕТНЫЙ КОРИДОР

Перед матчем на «Камп Ноу» «Вильярреал» сделал то, что следовало сделать еще «Королевскому клубу» несколько дней назад — поздравил каталонцев с завоеванием чемпионского титула, выстроившись в «почетный коридор». Красивое проявление спортивного уважения оценили не только игроки сине-гранатовых, но и зрители на «Камп Ноу», в свою очередь овацией встретив поступок гостей.

БРАЗИЛЬСКИЙ ДУЭТ

В отличие от еврокубковых претензий «Вильярреала» у «Барсы», сделавшей «золотой» дубль, осталась одна задача на оставшиеся в чемпионате игры — выстоять и не проиграть, став первой в истории испанской командой, прошедшей ла лигу без единого поражения. При этом Вальверде после класико пообещал, что шанс проявить себя получат игроки ближайшего резерва — в итоге встречу с «Вильярреалом» с первых минут начали Силлессен, Динь, Фермален, Паулинью и Дембеле. Ударнее прочих стартовал бразильский дуэт Коутинью — Паулинью: первый подкараулил отскок после удара Дембеле и открыл счет, второй увеличил преимущество хозяев, отправив мяч в пустые ворота после прострела Диня.

МАГИЯ МЕССИНЬЕСТЫ

У «Вильярреала», в свою очередь, совершенно не клеилась игра впереди — Черышев старался цепляться за мяч, но взаимодействие с партнерами оставляло желать лучшего, Форнальс раздавал неточные передачи, Кастильехо шел напролом, но чаще совершал потери. Зато в конце первого тайма созрела для третьего гола «Барса»: Месси с Иньестой показали порцию уличной магии — аргентинец отдал пас назад на капитана и сразу рванул в штрафную, зная, что к нему уже летит обратная передача в касание, которую Лео спокойно превратил в очередной свой гол в чемпионате (под номером 34 — в гонке за «Золотой бутсой» Месси опережает ближайшего преследователя, Мо Салаха, на три мяча).

ГОЛ РУКОЙ И ДУБЛЬ ДЕМБЕЛЕ

В перерыве Кальеха убрал с поля Черышева, выпустив итальянца Сансоне, и замена тут же сработала — Форнальс пробил по воротам, мяч угодил Сансоне в руку, прижатую к телу, и попрыгал в угол противоположный от того, куда уже успел прыгнуть Силлессен. Вальверде сделал все три замены, сохранив на поле Дембеле, и француз отблагодарил тренера дублем на последних минутах игры: сперва откликнулся на прострел после отменного сольного прохода Ракитича, а затем продемонстрировал собственную скорость и технику, в одиночку разобравшись с защитой «подводников».