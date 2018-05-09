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00:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Черышев и «Вильярреал» разгромлены в Барселоне

Каталонцы не оставили шансов «подводникам» (5:1).

Источник: Спорт-Экспресс

СОЧЕТАНИЕ НЕСОЧЕТАЕМОГО

«Вильярреал» в этом сезоне сочетает несочетаемое — то выиграет в гостях у «Реала» (1:0) и проиграет в родных стенах «Алавесу» (1:2), то обыграет дома «Атлетико» (2:1) и тут же провалится на выезде в Малаге (0:1). Команде Дениса Черышева не хватает стабильности, чтобы с уверенностью гарантировать себе место в еврокубках на следущий сезон. Нет, к 35-му туру она добралась до зоны Лиги Европы благодаря тому, что в четырех встречах до этого набрала 10 очков. Но на носу у «подводников» были игры с «Барсой» и «Реалом», так что их преследователи — «Севилья» и «Хетафе» — имели все шансы навязать «Вильярреалу» борьбу.

ПОЧЕТНЫЙ КОРИДОР

Перед матчем на «Камп Ноу» «Вильярреал» сделал то, что следовало сделать еще «Королевскому клубу» несколько дней назад — поздравил каталонцев с завоеванием чемпионского титула, выстроившись в «почетный коридор». Красивое проявление спортивного уважения оценили не только игроки сине-гранатовых, но и зрители на «Камп Ноу», в свою очередь овацией встретив поступок гостей.

БРАЗИЛЬСКИЙ ДУЭТ

В отличие от еврокубковых претензий «Вильярреала» у «Барсы», сделавшей «золотой» дубль, осталась одна задача на оставшиеся в чемпионате игры — выстоять и не проиграть, став первой в истории испанской командой, прошедшей ла лигу без единого поражения. При этом Вальверде после класико пообещал, что шанс проявить себя получат игроки ближайшего резерва — в итоге встречу с «Вильярреалом» с первых минут начали Силлессен, Динь, Фермален, Паулинью и Дембеле. Ударнее прочих стартовал бразильский дуэт Коутинью — Паулинью: первый подкараулил отскок после удара Дембеле и открыл счет, второй увеличил преимущество хозяев, отправив мяч в пустые ворота после прострела Диня.

МАГИЯ МЕССИНЬЕСТЫ

У «Вильярреала», в свою очередь, совершенно не клеилась игра впереди — Черышев старался цепляться за мяч, но взаимодействие с партнерами оставляло желать лучшего, Форнальс раздавал неточные передачи, Кастильехо шел напролом, но чаще совершал потери. Зато в конце первого тайма созрела для третьего гола «Барса»: Месси с Иньестой показали порцию уличной магии — аргентинец отдал пас назад на капитана и сразу рванул в штрафную, зная, что к нему уже летит обратная передача в касание, которую Лео спокойно превратил в очередной свой гол в чемпионате (под номером 34 — в гонке за «Золотой бутсой» Месси опережает ближайшего преследователя, Мо Салаха, на три мяча).

ГОЛ РУКОЙ И ДУБЛЬ ДЕМБЕЛЕ

В перерыве Кальеха убрал с поля Черышева, выпустив итальянца Сансоне, и замена тут же сработала — Форнальс пробил по воротам, мяч угодил Сансоне в руку, прижатую к телу, и попрыгал в угол противоположный от того, куда уже успел прыгнуть Силлессен. Вальверде сделал все три замены, сохранив на поле Дембеле, и француз отблагодарил тренера дублем на последних минутах игры: сперва откликнулся на прострел после отменного сольного прохода Ракитича, а затем продемонстрировал собственную скорость и технику, в одиночку разобравшись с защитой «подводников».

Разгром «Вильярреала» приблизил «Барсу» к решению единственной оставшейся задачи, а «подводников» отправил делать работу над ошибками, чтобы не остаться без Европы на будущий год.

Барселона 5:1
Первый тайм: 3:0
Вильярреал
9.05.2018, 21:00 основной раунд: 34-й тур Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде Хавьер Кальеха
Голы
11′ Филиппе Коутинью 14
16′ Паулинью (Л. Динь) 15
45′ Лионель Месси (А. Иньеста) 10
87′ Усман Дембеле (И. Ракитич) 11
90+3′ Усман Дембеле (Й. Мина) 11
18 Никола Сансоне (Пабло Форнальс) 54′
Составы
Яспер Силлессен 13
Нелсон Семеду 2
Люка Динь 19
Томас Фермален 25
Паулинью 15
Лионель Месси 10
Усман Дембеле 11
Филиппе Коутинью 14
80′ Жерар Пике 3
Йерри Мина 24
61′ Андрес Иньеста 8
Луис Суарес 9
65′ Серхио Бускетс 5
Иван Ракитич 4
1 Андрес Серхио Асенхо
2 Перес Марио Гаспар 82′
11 Коста Хорда Хауме
3 Соберон Альваро Гонсалес
6 Виктор Руис 44′
10 Самуэль Кастильехо
8 Пабло Форнальс
16 Родриго Эрнандес
7 Денис Черышев 45′
18 Никола Сансоне
9 Карлос Бакка 70′
15 Энес Унал
14 Мануэль Тригерос 57′
19 Хави Фуэго 72′
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 20
6 Удары в створ 7
4 Угловые 4
6 Фолы 15
5 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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Нереализованный пенальти
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