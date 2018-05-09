«Зависит от наших спонсоров». Тренер «Астаны» заявил о необходимости усиления для еврокубков и чемпионства
Главный тренер «Астаны» Григорий Бабаян прокомментировал матч девятого тура казахстанской
Главный тренер «Астаны» Григорий Бабаян прокомментировал матч девятого тура казахстанской
— Я доволен содержанием игры команды, хорошо начали, была хорошая динамика, быстрое хождение мяча, но это нонсенс, как мы не реализовали свои шансы в первом тайме. Реализуй хотя бы часть своих моментов в первом тайме, мы могли бы сделать результат уже по итогам 45 минут, но не получилось. Важно, что мы продолжили играть в свой футбол, создавали моменты, абсолютно заслуженно забили два гола и победили. Очень рад за Деспотовича, который забил сегодня. Конечно, он еще далек от идеальной формы, но он двигается в правильном направлении, понимает, что ему нужно еще работать, и этот гол придаст ему уверенности.
— Несколько матчей вы сетуете на проблемы с реализацией, значит ли это, что вам необходимо усиление в линию атаки?
— На реализацию я сетую второй матч, в Темиртау у нас было также очень большое количество моментов, которые мы не реализовали, и в итоге потеряли очки. О том, что нам необходимо усиление, я говорю почти на каждой
— Насколько серьезные травмы у Эрича, Шитова и Зайнутдинова, которые пропустили сегодняшнюю игру
— Шитов через неделю приступит к тренировкам в общей группе. У Зайнутдинова, слава Богу, оказалась не настолько серьезной травма, как было подозрение в начале, так что думаю 2−3 дня, и он вернется к тренировкам. У Эрича проблемы с коленом, насколько серьезные, мы узнаем в ближайшие дни после его полного обследования.