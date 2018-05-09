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17:44 (мск), источник: Prosports.kz

КПЛ-2018. Карлос Алос: Аршавин должен продолжать играть в таком ритме

Главный тренер ФК «Кайрат» Карлос Алос в интервью Prosports.kz прокомментировал матч своей команды против шымкентского «Ордабасы» (2:0).

Источник: РИА "Новости"

— Как обычно, хочу поздравить своих подопечных с победой! Мы довольны своей игрой против такого хорошего соперника. Провели вторую игру за неделю, что очень тяжело. Это сказалось на том, в каких ритмах команда провела два тайма. Что касается самой игры, мы реализовали свой момент, повели в счете, а в дальнейшем мы действовали вторым номером. Во втором тайме ритм был сдавлен, соперник больше владел мячом, а мы в свою очередь больше играли на контратаках.

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— Имеется ли у вас информация относительно тяжести травмы Анене и с чем связано отсутствие Ахметова в заявке второго матча подряд?

— Что касается Чумы, то он получил повреждение задней поверхности бедра. Завтра мы проведем полное обследование и получим более подробную информацию.

Елдос имеет проблемы с мениском. Эта травма тревожила его с конца прошлого сезона. Сейчас мы приняли решение, что ему стоит сделать операцию. Мы ожидаем его возвращение через месяц.

— Карлос, команда под вашим руководством имеет внушительную серию домашних матчей без поражений в чемпионате. Не сказывается ли это на игроках?

— Игроки хорошо делают свое дело, и перед ними стоит задача выигрывать, выигрывать и еще раз выигрывать! С чем они отлично справляются.

— Андрей Аршавин недавно в интервью сказал, что перед Лигой Европы необходимо усиление команды. Согласны ли вы с ним?

— Каждый должен делать свою работу. Аршавин очень хорошо играет и должен просто продолжать в таком же ритме!

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