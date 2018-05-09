«Кайсар» дома разгромил «Шахтер» и одержал вторую победу в сезоне

После перерыва «волки» сумели удвоить преимущество благодаря удачной замене. Франку Джа Джедже (79-я) понадобилось меньше двух минут после выхода на поле, чтобы отличиться — форвард ударом головой замкнул подачу со штрафного. Точку в матче за две минуты до завершения основного времени поставил Абдель Азиз Ламанж.