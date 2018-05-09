«Кайсар» дома разгромил «Шахтер» и одержал вторую победу в сезоне
Кызылординский «Кайсар» одержал победу над карагандинским «Шахтером» в девятом туре чемпионата Казахстана по футболу среди команд
Кызылординский «Кайсар» одержал победу над карагандинским «Шахтером» в девятом туре чемпионата Казахстана по футболу среди команд
Матч, прошедший в Кызылорде, закончился победой хозяев — 3:0.
Начало разгрому на 14-й минуте положил Матиас Курьиор, удачно подправивший мяч пяткой после удара одноклубника.
После перерыва «волки» сумели удвоить преимущество благодаря удачной замене. Франку Джа Джедже (79-я) понадобилось меньше двух минут после выхода на поле, чтобы отличиться — форвард ударом головой замкнул подачу со штрафного. Точку в матче за две минуты до завершения основного времени поставил Абдель Азиз Ламанж.
Таким образом, «Кайсар» одержал вторую победу в сезоне, на счету команды девять очков. В активе «Шахтера», у которого прервалась семиматчевая беспроигрышная серия, 13 баллов.