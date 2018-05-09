«Кайрат» обыграл «Ордабасы» и вышел в лидеры КПЛ-2018
Алматинский «Кайрат» обыграл шымкентский «Ордабасы» в матче девятого тура чемпионата Казахстана по футболу среди клубов
Алматинский «Кайрат» обыграл шымкентский «Ордабасы» в матче девятого тура чемпионата Казахстана по футболу среди клубов
Встреча в Алматы завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Подопечные Карлоша Ферера вышли вперед на 18-й минуте после красивого гола в исполнении Исаэла.
Удвоить преимущество футболистам «Кайрата» удалось во втором тайме. На 70-й минуте отличился Уго Сильвейра.
Таким образом, «Кайрат» одержал четвертую победу подряд и, набрав 23 очка, вышел в лидеры чемпионата. Правда, стоит отметить, что обогнать алматинцев может «Астана», которая в данные минуты играет с петропавловским «Кызылжаром». Сейчас у подопечных Григория Бабаяна 22 очка, но столько же игр, сколько и у «Кайрата».
«Ордабасы», потерпевший третье поражение в КПЛ-2018, с 16-ю очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице.