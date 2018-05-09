Опубликованы фотографии игровой формы «Ювентуса» на сезон-2018/19

Экипировка «Ювентуса» выполнена в классических для «старой синьоры» цветах — в чёрно-белую полоску. Шорты и гетры сделаны в белом цвете. Техническим спонсором туринского клуба является немецкая фирма adidas. Фотографии формы опубликовал Footyheadlines.

В настоящий момент «Ювентус» занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А, за два тура до окончания кампании опережая идущий вторым «Наполи» на шесть очков. Также команде предстоит принять участие в финальном матче Кубка Италии с «Миланом». Игра пройдёт сегодня, 9 мая.