Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Привет США: мимо доллара и санкций Китай идет в Крым
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Солдат смог увидеть рождение дочки, сидя на полу аэропорта
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Ирина Шейк и Амаль Клуни блистали на Met Gala 2018
Текущие события
Футбол. Кубок России
19:00
Тосно
Авангард К
Футбол. Зарубежный
21:00
Барселона
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
21:45
Лестер
Арсенал
Футбол. Зарубежный
21:45
Челси
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Сити
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
22:00
Тоттенхэм Хотспур
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:30
Севилья
Реал
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
В Норвегии «признали» Крым — Украина обиделась
Зрители Евровидения потребовали замены Самойловой
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
Малкин не приедет на чемпионат мира. А Кросби?
Сборная России по хоккею дозаявила троих игроков на ЧМ-2018
Гагарина копирует Волочкову на Мальдивах
Ирина Шейк и Амаль Клуни блистали на Met Gala 2018
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Фоторепортажи
16Хет-трик Чалова: как ЦСКА разгромил «Арсенал»
9Последняя тренировка сборной России перед стартом ЧМ
16:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Опубликованы фотографии игровой формы «Ювентуса» на сезон-2018/19

В Сети опубликованы фотографии домашней игровой формы туринского «Ювентуса» на следующий сезон.

Экипировка «Ювентуса» выполнена в классических для «старой синьоры» цветах — в чёрно-белую полоску. Шорты и гетры сделаны в белом цвете. Техническим спонсором туринского клуба является немецкая фирма adidas. Фотографии формы опубликовал Footyheadlines.

Во время загрузки произошла ошибка.

В настоящий момент «Ювентус» занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А, за два тура до окончания кампании опережая идущий вторым «Наполи» на шесть очков. Также команде предстоит принять участие в финальном матче Кубка Италии с «Миланом». Игра пройдёт сегодня, 9 мая.

Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Почему плакал Шатов после гола "Зениту"? Объясняем
Маша + Саша! Кто новый бойфренд Марии Шараповой
Малкин не приедет на чемпионат мира. А Кросби?
Сборная России по хоккею дозаявила троих игроков на ЧМ-2018
Овечкин, Малкин и Кучеров не сыграют на ЧМ. Почему это хорошо
День Победы затмил финал Кубка России. Репортаж из Волгограда
«Реал» отдаст за Неймара рекордную сумму и пятерых игроков
Русский сыграет против России за Чехию. Кто он?
Российский штангист дисквалифицирован на четыре года за допинг
Спорт-Экспресс
Авто
Продажи автомобилей: народ расхватывает «Весты» и «Креты» Российский автомобильный рынок вновь показал отличный рост – на сей раз продажи увеличились на 17%!
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
От Бони до Пенелопы Крус: звезды на открытии Каннского фестиваля Звезды мирового кино прибыли на Лазурный берег, чтобы пройти по красной дорожке старейшего и престижнейшего в мире киносмотра
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В Москве построят горнолыжный курорт
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Тихие зори: женщины на войне Блогер и автор книги «Записки неримского папы» Олег Батлук рассказывает о том, как всем нам тяжело далась война
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь