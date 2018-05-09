Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эрдоган жестко ответил Макрону насчет России
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Максим Галкин исполнил мечту 4-летнего сына
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Как Вторая мировая повлияла на моду
Текущие события
Футбол. Кубок России
19:00
Тосно
Авангард К
Футбол. Зарубежный
21:00
Барселона
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
21:45
Лестер
Арсенал
Футбол. Зарубежный
21:45
Челси
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Сити
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
22:00
Тоттенхэм Хотспур
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:30
Севилья
Реал
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Солдаты голову бы свернули: ответ РФ на отказ Киева от Дня Победы
Украина решила наказать пограничников ФСБ
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
Сборная России побила рекорд сборной СССР на чемпионатах мира
Евгений Малкин не поможет сборной России на ЧМ
Гагарина копирует Волочкову на Мальдивах
Ирина Шейк и Амаль Клуни блистали на Met Gala 2018
Жительница Флориды девять дней жила с тараканом в ухе
«Насморк» американки оказался спинномозговой жидкостью
Известный ведущий приобрел дорогое жилье в Подмосковье
Как обновить старую мебель: 11 примеров
Фоторепортажи
14Последнее класико в карьере Иньесты завершилось вничью
8Тутберидзе и Медведева: теперь порознь
15:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Салах в «Реале». Быль или небыль

Насколько вероятен переезд египтянина из Ливерпуля в Мадрид?

Источник: Reuters

Испанское издание DonBalon, с большой историей в прошлом, но без большого кредита доверия в настоящем, сообщило, что «Реал» достиг принципиальной договоренности с «Ливерпулем» по трансферу нападающего Мохамеда Салаха. По информации источника, мадридский клуб заплатит за 25-летнего египтянина 175 миллионов фунтов стерлингов. Отмечается, что футболист уже пообещал перейти в «Реал» президенту клуба Флорентино Пересу. Разбираемся, можно ли этому верить.

Читайте также
Месси не отдаст Салаху «Золотую бутсу»

СТРАСТИ ПО САЛАХУ

Для начала стоит сказать, что DonBalon — далеко не первый, и точно не последний источник, который будет спекулировать на теме трансфера Салаха в «Королевский клуб» — слишком уж благодатная почва. Об интересе «Реала» к вингеру «красных», с которым летом предстоит бороться сборной России, еще в начале зимы рассказали главный тренер египтян Эктор Купер и президент Футбольной Ассоциации Египта Або Рида. Ничего странного в этом нет: Салах проводит фантастический сезон в «Ливерпуле», выход египтян на ЧМ-2018 и английского клуба в финал Лиги чемпионов-наполовину его рук дело. За плечами у Мо уже 47 голов в сезоне за клуб и сборную — это больше, чем у игроков «сливочной» линии атаки Карима Бензема, Гарета Бэйла и Марко Асенсио вместе взятых. Заинтересованность «Реала» в таком футболисте — очевидная данность. Другой вопрос, насколько вероятен переход от заинтересованности к наступательным трансферным действиям.

300 МИЛЛИОНОВ ЕВРО

В конце января куда более уважаемое, чем DonBalon, издание Marca, лучше других знающее внутреннюю кухню «Королевского клуба», сообщило о том, что в распоряжении «Реала» есть 300 миллионов евро, которые его президент Флорентино Перес готов потратить на летнее усиление команды.

Тогда дела у мадридцев шли совсем плохо — вылет из Кубка Испании, 19 очков отставания от «Барселоны» и туманные перспективы в ЛЧ. К маю ситуация выправилась — нет, Кубок и чемпионат у «сине-гранатовых» уже не отнять, но до лигочемпионского финала «Реал» все же добрался и в Киев приедет, пожалуй, в статусе фаворита. Впрочем, без летних трансферов точно не обойдется — это же «Реал».

Читайте также
Салах взял паузу перед «Реалом». Конте обыграл Клоппа в важнейшем матче АПЛ

«ОТКУДА ДРОВИШКИ»?

Но откуда такие деньги, спросите вы? Все-таки, во главе «сливочных» не бездонная нефтяная скважина, и не загадочный катарский бизнес, а вполне себе экономный и умеющий считать европейский предприниматель. В этом и заключается ответ на вопрос: Перес крайне разумно и сдержанно вел себя на трансферном рынке в последние годы и сэкономил приличную сумму, когда отказался от манеры разбрасываться миллионами в поисках новых «галактикос», как это было в эпоху переходов Роналду (94 миллиона евро) и Бэйла (101 миллион). Последняя на сегодняшний момент крупная инвестиция «Реала» -покупка у «Монако» Хамеса Родригеса в июле 2014-го за 75 миллионов евро. После всех операций купли-продажи за два предыдущих года «Королевский клуб» остался в плюсе на 85 миллионов. Прибавьте к этому бонусы от колоссальных успехов в Европе — две победы подряд в ЛЧ плюс россыпь трофеев поменьше, — и новый спонсорский контракт с одной американской компанией на право использования цифровых прав мадридцев: 200 миллионов евро за 4 года. Прошлый финансовый год «Реал» и вовсе закрыл с положительным балансом в 178 миллионов. В общем, очевидно — деньги взялись не из воздуха Персидского залива. К тому же, ожидаются дополнительные бонусы благодаря удачному выступлению в нынешней Лиге чемпионов.

САЛАХ ИЛИ НЕЙМАР?

Вернемся к Салаху.

Сайт transfermarkt.de прямо сейчас оценивает его в 80 миллионов евро, но все мы понимаем, что реальная сумма, которую кому-то придется за него заплатить, будет много выше.

175 миллионов фунтов, о которых говорит DonBalon — это примерно 200 миллионов евро, что вполне укладывается в планы Переса и, может быть, даже совпадает с желанием боссов «Ливерпуля». Тем более, с Бэйлом, вероятнее всего, будут прощаться, а это еще некая девятизначная сумма, которую можно будет пустить в оборот. Возможны и другие продажи — вот только в расставание с Бензема верится все меньше: во-первых, из-за Роналду, для которого Карим на поле — как талисман и оберег, во-вторых, из-за Зидана, если он продолжит тренировать мадридцев — француз француза не бросит, что бы ни свистели с трибун болельщики.

Пожалуй, единственное, что идет вразрез с мыслями о Салахе в «Реале» — мысль о Неймаре в «Реале». Потому что бразильца сватают в «Королевский клуб» уже очень давно — и в «ПСЖ» он разочаровался, и уровень футбола во Франции недостаточно для него высок, и горошина под перину закатилась. Но при этом в общественном сознании утвердилась сумма, за которую катарские владельцы парижан, так уж и быть, отдадут Неймара Пересу — 400 миллионов евро. Математика проста: 400 + 200 = в два раза больше, чем президент «сливочных» собирался потратить в ближайшее трансферное окно. Похоже, придется выбирать кого-то одного.

Читайте также
Зидан: Роналду получил незначительную травму в матче с «Барселоной»

НОВЫЙ КОНТРАКТ РОНАЛДУ

Недавняя новость о том, что «Реал» решил повысить оклад Роналду до 30 миллионов евро в год, делает фаворитом в этой локальной гонке Салаха. Неймар получает в «ПСЖ» примерно 35 миллионов «чистыми» — даже если он согласится пойти на понижение (а не пойти он не сможет, потому что, пока португалец играет в «Реале», там не будет более высокооплачиваемого игрока, чем он), вряд ли эта уступка будет существенной. Так что Салаху, куда менее избалованному деньгами, чем бразилец, в Мадриде смогут предложить достойную, но не заоблачную зарплату, с которой все останутся в выигрыше.

Подводя итог, стоит отметить — зная, как «Ливерпуль» не любит отпускать своих звезд, можно предположить, что переговоры, если таковые начнутся, будут тяжелыми, но пример Коутинью показывает — возможно все. Тем более, по слухам, на «Энфилде» хотят видеть Марко Асенсио — может быть, это поможет клубам договориться быстрее.

ЕГОР БЫЧКОВ

Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Салах переходит в "Реал". Известна и сумма трансфера
Малкин не приедет на чемпионат мира. А Кросби?
Сборная России по хоккею дозаявила троих игроков на ЧМ-2018
Овечкин, Малкин и Кучеров не сыграют на ЧМ. Почему это хорошо
День Победы затмил финал Кубка России. Репортаж из Волгограда
«Реал» отдаст за Неймара рекордную сумму и пятерых игроков
Русский сыграет против России за Чехию. Кто он?
Российский штангист дисквалифицирован на четыре года за допинг
Новости
Авто
Продажи автомобилей: народ расхватывает «Весты» и «Креты» Российский автомобильный рынок вновь показал отличный рост – на сей раз продажи увеличились на 17%!
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
От Бони до Пенелопы Крус: звезды на открытии Каннского фестиваля Звезды мирового кино прибыли на Лазурный берег, чтобы пройти по красной дорожке старейшего и престижнейшего в мире киносмотра
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
В Москве построят горнолыжный курорт
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Тихие зори: женщины на войне Блогер и автор книги «Записки неримского папы» Олег Батлук рассказывает о том, как всем нам тяжело далась война
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь