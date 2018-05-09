Салах в «Реале». Быль или небыль
Насколько вероятен переезд египтянина из Ливерпуля в Мадрид?
Насколько вероятен переезд египтянина из Ливерпуля в Мадрид?
Испанское издание DonBalon, с большой историей в прошлом, но без большого кредита доверия в настоящем, сообщило, что «Реал» достиг принципиальной договоренности с «Ливерпулем» по трансферу нападающего Мохамеда Салаха. По информации источника, мадридский клуб заплатит за 25-летнего египтянина 175 миллионов фунтов стерлингов. Отмечается, что футболист уже пообещал перейти в «Реал» президенту клуба Флорентино Пересу. Разбираемся, можно ли этому верить.
СТРАСТИ ПО САЛАХУ
Для начала стоит сказать, что DonBalon — далеко не первый, и точно не последний источник, который будет спекулировать на теме трансфера Салаха в «Королевский клуб» — слишком уж благодатная почва. Об интересе «Реала» к вингеру «красных», с которым летом предстоит бороться сборной России, еще в начале зимы рассказали главный тренер египтян Эктор Купер и президент Футбольной Ассоциации Египта Або Рида. Ничего странного в этом нет: Салах проводит фантастический сезон в «Ливерпуле», выход египтян на ЧМ-2018 и английского клуба в финал Лиги
300 МИЛЛИОНОВ ЕВРО
Тогда дела у мадридцев шли совсем плохо — вылет из Кубка Испании, 19 очков отставания от «Барселоны» и туманные перспективы в ЛЧ. К маю ситуация выправилась — нет, Кубок и чемпионат у «сине-гранатовых» уже не отнять, но до лигочемпионского финала «Реал» все же добрался и в Киев приедет, пожалуй, в статусе фаворита. Впрочем, без летних трансферов точно не обойдется — это же «Реал».
«ОТКУДА ДРОВИШКИ»?
Но откуда такие деньги, спросите вы?
САЛАХ ИЛИ НЕЙМАР?
Вернемся к Салаху.
175 миллионов фунтов, о которых говорит DonBalon — это примерно 200 миллионов евро, что вполне укладывается в планы Переса и, может быть, даже совпадает с желанием боссов «Ливерпуля». Тем более, с Бэйлом, вероятнее всего, будут прощаться, а это еще некая девятизначная сумма, которую можно будет пустить в оборот. Возможны и другие продажи — вот только в расставание с Бензема верится все меньше:
Пожалуй, единственное, что идет вразрез с мыслями о Салахе в «Реале» — мысль о Неймаре в «Реале». Потому что бразильца сватают в «Королевский клуб» уже очень давно — и в «ПСЖ» он разочаровался, и уровень футбола во Франции недостаточно для него высок, и горошина под перину закатилась. Но при этом в общественном сознании утвердилась сумма, за которую катарские владельцы парижан, так уж и быть, отдадут Неймара Пересу — 400 миллионов евро. Математика проста: 400 + 200 = в два раза больше, чем президент «сливочных» собирался потратить в ближайшее трансферное окно. Похоже, придется выбирать
НОВЫЙ КОНТРАКТ РОНАЛДУ
Недавняя новость о том, что «Реал» решил повысить оклад Роналду до 30 миллионов евро в год, делает фаворитом в этой локальной гонке Салаха. Неймар получает в «ПСЖ» примерно 35 миллионов «чистыми» — даже если он согласится пойти на понижение (а не пойти он не сможет, потому что, пока португалец играет в «Реале», там не будет более высокооплачиваемого игрока, чем он), вряд ли эта уступка будет существенной. Так что Салаху, куда менее избалованному деньгами, чем бразилец, в Мадриде смогут предложить достойную, но не заоблачную зарплату, с которой все останутся в выигрыше.
Подводя итог, стоит отметить — зная, как «Ливерпуль» не любит отпускать своих звезд, можно предположить, что переговоры, если таковые начнутся, будут тяжелыми, но пример Коутинью показывает — возможно все. Тем более, по слухам, на «Энфилде» хотят видеть Марко Асенсио — может быть, это поможет клубам договориться быстрее.
ЕГОР БЫЧКОВ