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15:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Самые странные финальные пары XXI века

В России более чудного состава кубкового финала, чем «Тосно» — «Авангард», ещё не было. А в Европе?

Источник: AFP 2018

Германия

2003/04. «Вердер» — «Алемания» (Д2) — 3:2

Трудно сказать, что прозвучит сегодня менее правдоподобно: «Вердер» — чемпион или «Алемания» — в плей-офф Кубка УЕФА. А ведь и то, и другое было в реальности, и не в самой глубокой древности.

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Это сегодня Ахен болтается в региональной лиге Германии, а ещё с десяток лет назад представлял вполне себе реальную футбольную силу в стране. Сезон-2003/04 и вовсе мог стать прорывным для «Алемании», и от обеих целей её отделил всего шаг. Одного очка не хватило для выхода из второй Бундеслиги в первую и одного же гола — для продления кубкового финала ещё на полчаса.

Достойной моральной и материальной компенсацией «Алемании» за труды явилась путёвка в еврокубок («на сдачу» от золотого дубля «Вердера»). В нём «картофельные жуки» не только пошумели (в групповом турнире, например, оставили позади себя «Зенит»), но и премиальных деньжат заработали. Надо ли напоминать, кто выиграл тот Кубок УЕФА? Хорошо, не буду.

Англия

2007/08. «Портсмут» — «Кардифф Сити» (Д2) — 1:0

Кубок Англии официально является старейшим футбольным состязанием на планете и одним и самых консервативных с точки зрения традиций. Так, только обстоятельство непреодолимой силы — а именно реконструкция «Уэмбли» — заставило Футбольную Ассоциацию «перевезти» финал с главной арены королевства. Впрочем, ненадолго. Не отличался разнообразием на рубеже веков и перечень главных героев турнира. «Портсмут» сборки Харри Реднаппа впервые за чёртову дюжину лет нарушил гегемонию аристократии из «большой четвёрки» в Кубке.

Не меньшей сенсацией розыгрыша стал финалист: мало того что он представлял не Премьер-Лигу, так ещё и не Англию!

От валлийского середняка Чемпионшипа (12-е место) такой наглости не ожидал никто. «Кардифф Сити» стартовал в состязании в крошечном Честауне при 2420 зрителях (2/3 населения городишки), а финишировал при аншлаге в Лондоне. Удивительно, но факт: именно финал «Портсмут» — «Кардифф» собрал рекордную для кубка аудиторию на новом «Уэмбли» — 89874 человека. Вот только яркого, зажигательного зрелища болельщики за свои деньги не получили. Исход осторожной, закрытой игры предрешила ошибка финского кипера валлийцев Петера Энкельмана, отбившего мяч на ногу Нванкво Кану после флангового прострела.

Спустя два года уже «Портсмут» считался «андердогом» финала — и с аналогичным счётом 0:1 уступил «Челси».

Испания

2002/03. «Рекреативо» — «Мальорка» — 0:3

Не думайте, что только у нас большие клубы периодически «забивают» на Кубок. В Испании это тоже в порядке вещей. Например, «Барселона» из розыгрыша 15-летней давности «слилась» незамедлительно, в первом же раунде. В истории заштатной «Новельды» и карьере автора хет-трика Мадригала не было дня более знаменательного, чем 13 сентября 2002 года.

Сенсационно начавшись, сенсационно же турнир и закончился. «Рекреативо» из небольшого андалусийского города Уэльвы стал вторым в истории финалистом из зоны вылета Примеры (вы не поверите, но первым тремя годами ранее был… «Атлетико»).

На этом подвиги «Рекре» и закончились. В решающем матче на стадионе «Мартинес Валеро» в Эльче «Мальорка» не оставила шансов аутсайдеру на ещё один сюрприз. Гол Вальтера Пандиани в комплекте с дублем Самуэля Это’О принесли островитянам второй — и пока последний — трофей.

Франция

2011/12. «Лион» — «Кевийи» (Д3) — 1:0

Сентиментальные французы обожают такие романтично-комичные истории — может быть, поэтому они и случаются в этой стране чаще, чем где бы то ни было. Правда, заканчиваются, как правило, грустно, но эта грусть — преимущественно светлого оттенка.

Только за последнюю четверть века в Кубке Франции случился десяток (!) восхождений из низин до вершины. Одно из них даже увенчалось полноценным триумфом — второлигового «Генгама» в 2009-м. Но «Генгам» — тёртый калач, он эту чашу и после возвращения в элиту брал. То ли дело — «Кевийи» из городка на 22 тысячи душ.

В её истории один финал был, но так давно, что живых очевидцев не найти — в 1927 году. Поэтому более свежий прорыв «Кевийи» привёл в неописуемый восторг всю страну. Или почти всю.

Девять раундов по пути к «Стад де Франс» преодолел полупрофессиональный клуб из Верхней Нормандии, вышиб из турнира «Марсель», «Ренн». Естественно, что значительная часть столичного 76-тысячника от души поддерживала отважного выскочку, как более слабого. Увы, ещё на одно чудо «Кевийи» не хватило. Хотя шанс был. Шансик. В середине второго тайма Антони Лауп в редкой контратаке врезал мячом в перекладину ворот «Лиона». Но, положа руку на сердце, даже дополнительное время при таком сценарии стало бы верхом несправедливости к фавориту. «Лион» методично вдавливал аутсайдера в его штрафную, и минимальный счёт никого не должен вводить в заблуждение. В качестве утешительного «Кевийи» получил приз лучшего непрофессионального участника розыгрыша.

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2017/18. «ПСЖ» — «Ле Эрбье» (Д3) — 2:0

В последние четыре года в Кубке Франции сменяются «вице-чемпионы», но не победитель. Дважды «ПСЖ» противостояли в решающем матче представители высшего дивизиона, по разу — второго и третьего. Всех их, как несложно догадаться, столичный гегемон победил.

То, что состав финальной пары будет не просто неравным, а чудовищно неравным, стало ясно ещё 1 марта, после жеребьёвки. Наверное, только во Франции — из экономически развитых футбольных государств — возможно столкновение в полуфинале делегатов даже не второй — третьей по счёту лиги! Одолев дома «Шамбли», «Ле Эрбье» получил уникальный шанс показать себя столице и — в прямом смысле слова — соприкоснуться с великими. Дани Алвесом, Кавани, Мбаппе, Ди Марией… Для кого-то это дежурный титул, а для них — память на всю жизнь, пик карьеры.

Великодушно позволить капитану проигравшей команды поднять Кубок над головой — это, знаете ли, тоже так по-французски…

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