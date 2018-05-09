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15:13 (мск), источник: Р-Спорт

Хайнкес уточнил, что Нойер может помочь «Баварии» в финале Кубка Германии

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юпп Хайнкес заявил, что вопрос об участии голкипера Мануэля Нойера в финальном матче Кубка Германии с «Айнтрахтом» из Франкфурта остается открытым.

Источник: Reuters

Ранее издание Kicker опубликовало слова Хайнкеса, который сообщил, что восстанавливающийся после тяжелой травмы Нойер пропустит два оставшихся матча мюнхенцев в текущем сезоне — игру 34-го тура чемпионата Германии со «Штутгартом» 12 мая и финал Кубка Германии с «Айнтрахтом» 19-го.

«Я этого не говорил. Дело в том, что Мануэля не будет в составе команды на последнюю домашнюю игру — со “Штутгартом”. Что касается финала Кубка Германии, то решение пока не принято», — сказал Хайнкес, которого цитирует официальный сайт «Баварии».

Нойер получил перелом стопы в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» в апреле 2017 года и пропустил Кубок конфедераций в России. В начале августа основной вратарь мюнхенцев вернулся к тренировкам, однако в сентябре получил новый перелом ноги на одном из занятий «Баварии». Нойеру пришлось перенести операцию, его возвращение в строй ожидалось в марте. Пока неизвестно, сможет ли 32-летний голкипер сыграть на чемпионате мира в России.

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