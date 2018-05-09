Хайнкес уточнил, что Нойер может помочь «Баварии» в финале Кубка Германии

Источник: Reuters

Ранее издание Kicker опубликовало слова Хайнкеса, который сообщил, что восстанавливающийся после тяжелой травмы Нойер пропустит два оставшихся матча мюнхенцев в текущем сезоне — игру 34-го тура чемпионата Германии со «Штутгартом» 12 мая и финал Кубка Германии с «Айнтрахтом» 19-го.

«Я этого не говорил. Дело в том, что Мануэля не будет в составе команды на последнюю домашнюю игру — со “Штутгартом”. Что касается финала Кубка Германии, то решение пока не принято», — сказал Хайнкес, которого цитирует официальный сайт «Баварии».