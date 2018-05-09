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14:32 (мск), источник: Р-Спорт

Нойер не сыграет в двух последних матчах «Баварии»

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Голкипер Мануэль Нойер не поможет «Баварии» в двух оставшихся матчах клубного сезона — со «Штутгартом» в чемпионате Германии и с «Айнтрахтом» из Франкфурта в финале Кубка Германии, заявил главный тренер немецкого футбольного клуба Юпп Хайнкес.

Источник: РИА "Новости"

«Мануэль Нойер не сыграет со “Штутгартом” и в финале Кубка Германии», — сказал Хайнкес, которого цитирует Kicker.

Сам голкипер, комментируя свое возможное участие в чемпионате мира в России, отметил: «Думаю, будет немыслимо, если я поеду на турнир без игровой практики». «Есть пару матчей до конца, нужно подождать и посмотреть, как будут развиваться события», — сказал вернувшийся в апреле к тренировкам с мячом Нойер, которого цитирует официальный сайт «Баварии».

«Бавария» в субботу примет «Штутгарт» в 34-м туре бундеслиги, финал Кубка Германии состоится 19 мая в Берлине.

Нойер получил перелом стопы в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» в апреле 2017 года и пропустил Кубок конфедераций в России. В начале августа основной вратарь мюнхенцев вернулся к тренировкам, однако в сентябре получил новый перелом ноги на одном из занятий «Баварии». Нойеру пришлось перенести операцию, его возвращение в строй ожидалось в марте.

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