Нойер не сыграет в двух последних матчах «Баварии»

Источник: РИА "Новости"

«Мануэль Нойер не сыграет со “Штутгартом” и в финале Кубка Германии», — сказал Хайнкес, которого цитирует Kicker.

Сам голкипер, комментируя свое возможное участие в чемпионате мира в России, отметил: «Думаю, будет немыслимо, если я поеду на турнир без игровой практики». «Есть пару матчей до конца, нужно подождать и посмотреть, как будут развиваться события», — сказал вернувшийся в апреле к тренировкам с мячом Нойер, которого цитирует официальный сайт «Баварии».

«Бавария» в субботу примет «Штутгарт» в 34-м туре бундеслиги, финал Кубка Германии состоится 19 мая в Берлине.