«Акжайык» в большинстве не сумел переиграть «Атырау»

Встреча получилась очень боевая, гости сумели забить быстрый гол, с передачи Бабатунде Аденидже ворота поразил Эльдар Абдрахманов, после чего «нефтяники» отошли назад, что отразилось на счете после перерыва, навес Азата Ерсалимова и удар головой Адеринсолы Эсеолы.

Удаление Руслана Эсатова, казалось, дает дополнительные шансы хозяевам, но они их не смогли реализовать их в жизнь. 1:1 — ничья.

Теперь у «Акжайыка» десять очков и он на шестом месте в турнирной таблице, «Атырау» набирает семь баллов и продолжает оставаться среди аутсайдеров.

«Акжайык» — «Атырау» 1:1 (0:1)

Голы: Абдрахманов 10 (0:1), Эсеола 64 (1:1).