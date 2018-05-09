Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Нелепые оправдания Казахстана перед РФ за допуск США на Каспий
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Солдат смог увидеть рождение дочки, сидя на полу аэропорта
Туризм оказался очень вредным для окружающей среды
Гагарина копирует Волочкову на Мальдивах
Текущие события
Футбол. Кубок России
19:00
Тосно
Авангард К
Футбол. Зарубежный
21:00
Барселона
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
21:45
Лестер
Арсенал
Футбол. Зарубежный
21:45
Челси
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Сити
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
22:00
Тоттенхэм Хотспур
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:30
Севилья
Реал
Все события
Помним
Вспоминаем футболистов — участников Великой Отечественной войны и рассказываем о спортивной жизни страны в это суровое время.
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Украина решила наказать пограничников ФСБ
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Овечкин, Малкин и Кучеров не сыграют на ЧМ. Почему это хорошо
День Победы затмил финал Кубка России. Репортаж из Волгограда
К лету готова: Наташа Королева примерила короткий комбинезон
Как Вторая мировая повлияла на моду
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Фоторепортажи
15Российские хоккеисты разгромили сборную Беларуси
9Последняя тренировка сборной России перед стартом ЧМ
14:07 (мск), источник: Sports.kz

«Акжайык» в большинстве не сумел переиграть «Атырау»

В матче девятого тура Премьер-Лиги уральский «Акжайык» принимал «Атырау», пишет Sports.kz.

Встреча получилась очень боевая, гости сумели забить быстрый гол, с передачи Бабатунде Аденидже ворота поразил Эльдар Абдрахманов, после чего «нефтяники» отошли назад, что отразилось на счете после перерыва, навес Азата Ерсалимова и удар головой Адеринсолы Эсеолы.

Читайте также
«Хоть сам на поле выходи». Наставник «Акжайыка» об эпидемии в команде

Удаление Руслана Эсатова, казалось, дает дополнительные шансы хозяевам, но они их не смогли реализовать их в жизнь. 1:1 — ничья.

Теперь у «Акжайыка» десять очков и он на шестом месте в турнирной таблице, «Атырау» набирает семь баллов и продолжает оставаться среди аутсайдеров.

«Акжайык» — «Атырау» 1:1 (0:1)

Голы: Абдрахманов 10 (0:1), Эсеола 64 (1:1).

Удаление: Эсатов 67.

Акжайык
НовостиМатчиСоставСтатистика
Атырау
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Назначена конкретная дата реванша Головкина и Альвареса
Малкин не приедет на чемпионат мира. А Кросби?
Вдали от родины: как хоккеисты России отметят 9 мая
Овечкин, Малкин и Кучеров не сыграют на ЧМ. Почему это хорошо
День Победы затмил финал Кубка России. Репортаж из Волгограда
«Реал» отдаст за Неймара рекордную сумму и пятерых игроков
Русский сыграет против России за Чехию. Кто он?
Нападающий «Кристал Пэлас» признан лучшим игроком АПЛ в апреле
Новости
Авто
Продажи автомобилей: народ расхватывает «Весты» и «Креты» Российский автомобильный рынок вновь показал отличный рост – на сей раз продажи увеличились на 17%!
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
От Бони до Пенелопы Крус: звезды на открытии Каннского фестиваля Звезды мирового кино прибыли на Лазурный берег, чтобы пройти по красной дорожке старейшего и престижнейшего в мире киносмотра
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В Москве построят горнолыжный курорт
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Кто нарушил дресс-код на инаугурации Путина Далеко не все приглашенные на инаугурацию Владимира Путина придерживались установленного Кремлем дресс-кода
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь