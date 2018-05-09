Руководство «Атлетико» нелестно отозвалось о «Барселоне»

По сведениям sport.es, президент «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу уже сообщил об этом своему коллеге из «Атлетико» Энрике Сересо.
Каталонцы готовы выкупить игрока за 100 миллионов евро.
«Мы устали от такого отношения со стороны “Барселоны”. То, что президент, игрок (Луис Суарес) и член совета директоров так говорят о будущем игрока, у которого есть действующий контракт, за несколько дней до финала Лиги Европы свидетельствует о неуважении к “Атлетико” и его болельщикам, — приводятся слова Марина на сайте “матрасников”, — Позиция “Атлетико” ясна и многократно озвучивалась. Мы не вели переговоров по Гризманну и не имеем намерения делать это. Несколько месяцев назад я лично сообщил президенту “Барселоны”, что Гризманн не продается. В то же время я дал ему понять, что его неподобающее поведение противоречит духу честной конкуренции, учитывая то, что в чемпионате мы боремся за титул на протяжении сезона, а “Барселона” оказывает давление на одного из наших ключевых игроков. Тогда я также сказал ему, что если футболист решит расторгнуть контракт, поддавшись давлению, “Атлетико” будет требовать компенсацию от “Барселоны” за ненадлежащее поведение», — добавил Марин.
Действующий контракт Гризманна с «Атлетико» рассчитан до 30 июня 2022 года. В марте француз ответил отказом на предложение мадридского клуба продлить соглашение. В нынешнем сезоне французский форвард провел за «Атлетико» 46 матчей во всех турнирах и забил 27 голов.