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13:59 (мск), источник: Prosports.kz

Руководство «Атлетико» нелестно отозвалось о «Барселоне»

Исполнительный директор мадридского футбольного клуба «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин заявил, что «Барселона» ведет себя некорректно в ситуации с возможным трансфером нападающего Антуана Гризманна в каталонский клуб, сообщает Prosports.kz.

Источник: Reuters

По сведениям sport.es, президент «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу уже сообщил об этом своему коллеге из «Атлетико» Энрике Сересо.

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Каталонцы готовы выкупить игрока за 100 миллионов евро.

«Мы устали от такого отношения со стороны “Барселоны”. То, что президент, игрок (Луис Суарес) и член совета директоров так говорят о будущем игрока, у которого есть действующий контракт, за несколько дней до финала Лиги Европы свидетельствует о неуважении к “Атлетико” и его болельщикам, — приводятся слова Марина на сайте “матрасников”, — Позиция “Атлетико” ясна и многократно озвучивалась. Мы не вели переговоров по Гризманну и не имеем намерения делать это. Несколько месяцев назад я лично сообщил президенту “Барселоны”, что Гризманн не продается. В то же время я дал ему понять, что его неподобающее поведение противоречит духу честной конкуренции, учитывая то, что в чемпионате мы боремся за титул на протяжении сезона, а “Барселона” оказывает давление на одного из наших ключевых игроков. Тогда я также сказал ему, что если футболист решит расторгнуть контракт, поддавшись давлению, “Атлетико” будет требовать компенсацию от “Барселоны” за ненадлежащее поведение», — добавил Марин.

Действующий контракт Гризманна с «Атлетико» рассчитан до 30 июня 2022 года. В марте француз ответил отказом на предложение мадридского клуба продлить соглашение. В нынешнем сезоне французский форвард провел за «Атлетико» 46 матчей во всех турнирах и забил 27 голов.

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