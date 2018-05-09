Руководство «Атлетико» нелестно отозвалось о «Барселоне»

«Мы устали от такого отношения со стороны “Барселоны”. То, что президент, игрок (Луис Суарес) и член совета директоров так говорят о будущем игрока, у которого есть действующий контракт, за несколько дней до финала Лиги Европы свидетельствует о неуважении к “Атлетико” и его болельщикам, — приводятся слова Марина на сайте “матрасников”, — Позиция “Атлетико” ясна и многократно озвучивалась. Мы не вели переговоров по Гризманну и не имеем намерения делать это. Несколько месяцев назад я лично сообщил президенту “Барселоны”, что Гризманн не продается. В то же время я дал ему понять, что его неподобающее поведение противоречит духу честной конкуренции, учитывая то, что в чемпионате мы боремся за титул на протяжении сезона, а “Барселона” оказывает давление на одного из наших ключевых игроков. Тогда я также сказал ему, что если футболист решит расторгнуть контракт, поддавшись давлению, “Атлетико” будет требовать компенсацию от “Барселоны” за ненадлежащее поведение», — добавил Марин.