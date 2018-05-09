Кто поддерживает игроков, пока они сражаются за золото чемпионата мира
Клопп договорился о трансфере Фекира
Хавбек «Лиона» Набиль Фекир продолжит карьеру в чемпионате Англии.
Хавбек «Лиона» Набиль Фекир продолжит карьеру в чемпионате Англии.
Как сообщил журналист Ромен
Отмечается, что «Ливерпуль» согласовал сделку с игроком, а сумма трансфера составит 70 млн евро. При этом сообщается, что француза пытался выкупить «Челси».
В нынешнем сезоне 24-летний Фекир провел за «Лион» 38 матчей, забил 22 гола и отдал 7 голевых передач.