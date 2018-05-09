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14:03 (мск), источник: Советский спорт

Клопп договорился о трансфере Фекира

Хавбек «Лиона» Набиль Фекир продолжит карьеру в чемпионате Англии.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщил журналист Ромен Коллет-Годин, рулевой «красных» Юрген Клопп провел встречу с полузащитником.

Отмечается, что «Ливерпуль» согласовал сделку с игроком, а сумма трансфера составит 70 млн евро. При этом сообщается, что француза пытался выкупить «Челси».

В нынешнем сезоне 24-летний Фекир провел за «Лион» 38 матчей, забил 22 гола и отдал 7 голевых передач.

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