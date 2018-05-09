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12:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Месси избежит дисквалификации за споры с судьей в перерыве класико

Судейский корпус чемпионата Испании считает, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси не оскорблял арбитра матча 36-го тура ла лиги против «Реала» (2:2), утверждает Cuatro.

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После игры капитан мадридцев заявлял, что футболисты каталонской команды во главе с аргентинцем надавили на судью Алехандро Эрнандес-Эрнандеса.

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В концовке первого тайма класико арбитр удалил с поля защитника «Барсы» Серхи Роберто, а также не стал показывать красную карточку форварду «Реала» Гарету Бэйлу. После перерыва он принял еще несколько спорных решений, которые также вызвали споры со стороны игроков обеих команд.

Судейский корпус, отметил, что в протоколе матча не было записей об оскорблении арбитра Месси или другими игроками «Барселоны». Отмечается, что в противном случае санкции были бы применены.

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