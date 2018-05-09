Месси избежит дисквалификации за споры с судьей в перерыве класико

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После игры капитан мадридцев заявлял, что футболисты каталонской команды во главе с аргентинцем надавили на судью Алехандро Эрнандес-Эрнандеса.

В концовке первого тайма класико арбитр удалил с поля защитника «Барсы» Серхи Роберто, а также не стал показывать красную карточку форварду «Реала» Гарету Бэйлу. После перерыва он принял еще несколько спорных решений, которые также вызвали споры со стороны игроков обеих команд.