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10:37 (мск), источник: Sports.kz

«Неужели я такой тупой?» Аршавина проверили на знание истории футбола

Полузащитник алматинского «Кайрата» Андрей Аршавин стал героем нового видео известного казахстанского блогера Артура Аскарулы из команды вайнеров Yuframe, передаёт корреспондент BNews.kz.

В ролике один из лидеров алматинского клуба соревновался в блогером в выполнении различных конкурсов, а также ответил на некоторые вопросы.

Аршавину предложили вспомнить моменты из его карьеры, а также пройти проверку на значение футбольной истории, которую Андрей сдал неплохо, хоть и не на все вопросы ответил верно.

В беседе Аршавин также признался, что сейчас не поддерживает связь ни с кем из футболистов, с которыми прежде выступал в английском «Арсенала».

«Просто нет коммуникации, — сказал Андрей Аршавин.

Вместе с тем Андрей Аршавин высказал мнение, кто из российских футболистов нынешнего поколения способен заиграть в Европе. По словам экс-игрока «Зенита» — это полузащитники Фёдор Смолов и Александр Головин.

После этого спикеры поменялись ролями и уже Андрей Аршавин получил возможность проверить блогера. Задав два первых вопроса, Андрей всерьез задумался.

«Блин, неужели я такой тупой? Оказывается, задавать вопросы не так-то легко, — произнес полузащитник «Кайрата».

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