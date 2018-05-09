Руни может продолжить карьеру в MLS

Представители игрока на протяжении последних недель ведут переговоры с «Ди-Си Юнайтед». По данным источника, вероятность перехода Руни в клуб из Вашингтона оценивается в 50%. Американский клуб пытался приобрести нападающего еще в прошлом году, но Руни решил остаться в «Эвертоне». На данный момент «Ди-Си Юнайтед» занимает последнее место в турнирной таблице.