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09:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Руни может продолжить карьеру в MLS

Английский нападающий «Эвертона» Уэйн Руни, известный также по выступлениям за «Манчестер Юнайтед», может пополнить ряды американского клуба «Ди-Си Юнайтед» этим летом, сообщает Washington Post.

Источник: Reuters

Представители игрока на протяжении последних недель ведут переговоры с «Ди-Си Юнайтед». По данным источника, вероятность перехода Руни в клуб из Вашингтона оценивается в 50%. Американский клуб пытался приобрести нападающего еще в прошлом году, но Руни решил остаться в «Эвертоне». На данный момент «Ди-Си Юнайтед» занимает последнее место в турнирной таблице.

Руни является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии с 53 голами в 119 матчах. Также он занимает второе место в списке лучших бомбардиров Премьер-лиги, забив 208 голов, на первом месте находится Алан Ширер (260).

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