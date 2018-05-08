«Хоть сам на поле выходи». Наставник «Акжайыка» об эпидемии в команде

— У нас очень много травмированных. Юрий Путраш, Берик Шаихов, Руслан Хаиров, Адеринсола Эсеола, Иван Антипов, Александр Воловик, Сергей Ткачук… Против «Атырау» хоть сам на поле выходи, — пожаловался главный тренер уральской команды.
Напоминаем, что, несмотря на все проблемы, «Акжайык» на данный момент неожиданно для всех идет в первой шестерке сильнейшего дивизиона футбольного чемпионата Казахстана. Сегодня в 15:00 по столичному времени (14:00 местного) «Акжайык» в Уральске в рамках девятого тура Премьер-Лиги примет «Атырау». Букмекерская контора Пари-Матч не смогла определить фаворита: победа «Акжайыка» — 2.85, ничья — 2.90, победа «Атырау» — 2.80.