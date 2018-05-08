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22:21 (мск), источник: Sports.kz

Девятый на 9-е

Непосредственно в День Победы за выигрыши в своих поединках в рамках 9 тура будет бороться дюжина дружин Премьер-Лиги чемпионата Казахстана по футболу 2018 года. В шести городах страны имеют шансы отпраздновать в такой знаменательный день свои победы ровно столько же команд. Впрочем, такого сугубо победного исхода, скорее всего, не будет, — от ничьих ведь вовсе никто не застрахован.

Центральным поединком этого игрового дня представляется матч в Алматы, где сойдутся «Кайрат» и «Ордабасы». Оба соперника претендуют на самые высокие места в национальном чемпионате — и, объективно, не без оснований. Другое дело, что шымкентцев изрядно подкосила в моральном плане новость о том, что из-за безответственности клубного руководства южане остались в этом сезоне без еврокубков… У боссов (босса, вернее) клуба, конечно, имеются свои соображения на этот счет, вот только игрокам и тренерам «Ордабасы» от всего этого не легче.

В Алматы шымкентцам даже в условиях горячей поддержки проживающих в южной столице земляков придется очень непросто. И очко, заработанное в поединке с таким соперником в нынешней ситуации, будет почти равносильно для гостей подвигу. То же самое, как ни парадоксально, можно сказать о «Шахтере» в Кызылорде. Своей неожиданной победой над чемпионом горняки заставили своих следующих соперников отнестись к матчам с этой командой на полном серьезе — и даже сверх того. Кызылординцы разгромили в предыдущем туре «Тобол» в Костанае, но у «волков» достаточно еще неоплачененых счетов перед собственными болельщиками. Между тем, с оппонентами, активно атакующими флангами, карагандинцам как раз играть непросто… В общем, посмотрим.

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«Тобол», в свою очередь, после фиаско в первом же матче сезона в городе базирования будет играть в Павлодаре. И иртышане, и костанайцы жаждут, конечно, реабилитации перед своими поклонникам, но, в то же самое время, будут очень опасаться расстроить их сейчас еще больше. Почему-то кажется, что, в целом, ничья в таком прогнозируемо осторожном противостоянии может оказаться вполне предсказуемым исходом. С достаточно высокой долей вероятности — нулевая.

Интересным должно получиться очередное западноказахстанское дерби в формате матча «Акжайык» — «Атырау». Уральцы, конечно, даже в условиях обрушившейся на эту команду эпидемии травм, будут стремиться доказать случайность своего необязательного поражения в предыдущем туре в Петропавловске, но атыраусцы начинают уже забывать, что такое поражения в чемпионате — четыре последних матчей на этом уровне они проигрышей не знали. Правда, там было три ничьи, но, думается, подобному исходу и в Уральске гости будут вполне довольны. Даже учитывая зафиксированную менее месяца назад выездную победу «Атырау» над «Акжайыком» в рамках розыгрыша Кубка Казахстана.

В Актобе померятся силами местная одноименная команда и «Жетысу». Гости после двух поражений в турнире подряд вновь проигрывать явно будут не намерены, однако выступать на поле актюбинцев при горячей поддержке своей команды их болельщиками любому сопернику непросто. Тем не менее, талдыкорганцы — команда боевая, авторитетам не кланяющаяся, тем более, что «Актобе» сейчас к таковым и не относится. Ничья? Почему бы и нет?..

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«Астана», конечно, должна побеждать на своем поле такого соперника, как «Кызыл-Жар СК», — по другому никак. Чемпион и так дал слишком много пищи для разговоров недоброжелателям своим поражением в Темиртау, и теперь сильнейшей команде страны четырех последних лет необходимо всячески наверстывать упущенное. Северяне, не приходится сомневаться, как всегда, упрутся — но конкурентно противостоять разозленным недавней неудачей игрокам столичной дружины у них вряд ли получится. «Астана» должна на День Победы побеждать — тут все понятно. В целом, все предстоящее выглядит примерно так. По ходу действия, конечно, все может пойти совершенно иначе… Увидим, как именно.

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