Девятый на 9-е

Центральным поединком этого игрового дня представляется матч в Алматы, где сойдутся «Кайрат» и «Ордабасы». Оба соперника претендуют на самые высокие места в национальном чемпионате — и, объективно, не без оснований. Другое дело, что шымкентцев изрядно подкосила в моральном плане новость о том, что из-за безответственности клубного руководства южане остались в этом сезоне без еврокубков… У боссов (босса, вернее) клуба, конечно, имеются свои соображения на этот счет, вот только игрокам и тренерам «Ордабасы» от всего этого не легче.

В Алматы шымкентцам даже в условиях горячей поддержки проживающих в южной столице земляков придется очень непросто. И очко, заработанное в поединке с таким соперником в нынешней ситуации, будет почти равносильно для гостей подвигу. То же самое, как ни парадоксально, можно сказать о «Шахтере» в Кызылорде. Своей неожиданной победой над чемпионом горняки заставили своих следующих соперников отнестись к матчам с этой командой на полном серьезе — и даже сверх того. Кызылординцы разгромили в предыдущем туре «Тобол» в Костанае, но у «волков» достаточно еще неоплачененых счетов перед собственными болельщиками. Между тем, с оппонентами, активно атакующими флангами, карагандинцам как раз играть непросто… В общем, посмотрим.

«Тобол», в свою очередь, после фиаско в первом же матче сезона в городе базирования будет играть в Павлодаре. И иртышане, и костанайцы жаждут, конечно, реабилитации перед своими поклонникам, но, в то же самое время, будут очень опасаться расстроить их сейчас еще больше. Почему-то кажется, что, в целом, ничья в таком прогнозируемо осторожном противостоянии может оказаться вполне предсказуемым исходом. С достаточно высокой долей вероятности — нулевая.

Интересным должно получиться очередное западноказахстанское дерби в формате матча «Акжайык» — «Атырау». Уральцы, конечно, даже в условиях обрушившейся на эту команду эпидемии травм, будут стремиться доказать случайность своего необязательного поражения в предыдущем туре в Петропавловске, но атыраусцы начинают уже забывать, что такое поражения в чемпионате — четыре последних матчей на этом уровне они проигрышей не знали. Правда, там было три ничьи, но, думается, подобному исходу и в Уральске гости будут вполне довольны. Даже учитывая зафиксированную менее месяца назад выездную победу «Атырау» над «Акжайыком» в рамках розыгрыша Кубка Казахстана.

В Актобе померятся силами местная одноименная команда и «Жетысу». Гости после двух поражений в турнире подряд вновь проигрывать явно будут не намерены, однако выступать на поле актюбинцев при горячей поддержке своей команды их болельщиками любому сопернику непросто. Тем не менее, талдыкорганцы — команда боевая, авторитетам не кланяющаяся, тем более, что «Актобе» сейчас к таковым и не относится. Ничья? Почему бы и нет?..