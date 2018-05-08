Какой язык учить Иньесте — японский или китайский? Где продолжит карьеру легенда «Барселоны»
33-летний полузащитник Андрес Иньеста проводит последние матчи за каталонцев. Это факт. И он собирается уехать из Испании. Это тоже факт. Но куда?
33-летний полузащитник Андрес Иньеста проводит последние матчи за каталонцев. Это факт. И он собирается уехать из Испании. Это тоже факт. Но куда?
КИТАЙ
Назывались «точные» срок контракта и сумма ежегодной зарплаты хавбека: три сезона и по 30 миллионов евро ежегодно.
Когда число новостей стало невероятно большим (по мнению китайского клуба), раздался залп. «Тяньцзинь» сделал официальное заявление, пригрозив судом всем, кто продолжит публиковать заметки о переходе Иньесты в эту команду.
На
СНОВА КИТАЙ
Затем настал черед другого китайского клуба — «Чунцин Лифань». Информация тоже подавалась как окончательная, но до конкретики дело не дошло.
Ожидалось, что полузащитник сам объявит имя своей новой команды на специальной
Публиковались еще сведения о возможном совместном бизнесе каталонца с владельцами «Чунцина», о раскрутке в Китае его винного бренда. Но и эти данные официального подтверждения не нашли.
А «Чунцин Лифань» тем временем обнародовал такую информацию, подчеркнув, что:
— клуб будет рационально вкладывать деньги;.
— не совершит никаких сумасшедших трат на трансферы;.
— будет полностью соблюдать политику футбольной федерации Китая;.
— не станет взрывать рынок.
Кроме того (и это самое важное), китайцы сообщили, что намерены расширить сотрудничество с Иньестой, но испанец не придет в клуб в качестве игрока.
ЯПОНИЯ
Затем со ссылкой на Corriere dello Sport в разных странах стали публиковать статьи о новом (и опять «окончательном») варианте для Иньесты. Теперь его отправляли уже не в Поднебесную, а в Страну восходящего солнца. В Японию. В клуб «Виссел Кобе».
Тот же трехлетний контракт. Примерно та же зарплата — 25−30 миллионов евро в год. Плюс некий договор, касающийся винного бизнеса футболиста.
Одновременно с этим свой интерес, как сообщил Fox Sports, обозначила федерация футбола Австралии. Вроде бы ведущие клубы этой страны озаботились повышением интереса к
И ОПЯТЬ КИТАЙ
Наконец, наши китайские коллеги из Titan Sports сообщили, что переговоры «Чунцина» с Иньестой
Что предлагает китайский клуб:
— ежегодная фиксированная зарплата 5 миллионов евро;.
— ежегодный бонус 15 миллионов евро (от винного и другого бизнеса).
Что хочет Иньеста:
— ежегодная фиксированная зарплата 15 миллионов евро;.
— ежегодный бонус 5 миллионов евро.
АЛЕКСАНДР БОБРОВ