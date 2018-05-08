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21:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Какой язык учить Иньесте — японский или китайский? Где продолжит карьеру легенда «Барселоны»

33-летний полузащитник Андрес Иньеста проводит последние матчи за каталонцев. Это факт. И он собирается уехать из Испании. Это тоже факт. Но куда?

Источник: AFP 2018

КИТАЙ

Поначалу различные СМИ Испании, Италии и Англии отправляли знаменитого испанца в «Тяньцзинь Цюаньцзянь», за который выступает Аксель Витсель.

Назывались «точные» срок контракта и сумма ежегодной зарплаты хавбека: три сезона и по 30 миллионов евро ежегодно.

Когда число новостей стало невероятно большим (по мнению китайского клуба), раздался залп. «Тяньцзинь» сделал официальное заявление, пригрозив судом всем, кто продолжит публиковать заметки о переходе Иньесты в эту команду.

На какое-то время наступила тишина.

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СНОВА КИТАЙ

Затем настал черед другого китайского клуба — «Чунцин Лифань». Информация тоже подавалась как окончательная, но до конкретики дело не дошло.

Ожидалось, что полузащитник сам объявит имя своей новой команды на специальной пресс-конференции. Но Иньеста ограничился только заявлением об уходе из «Барсы».

Публиковались еще сведения о возможном совместном бизнесе каталонца с владельцами «Чунцина», о раскрутке в Китае его винного бренда. Но и эти данные официального подтверждения не нашли.

А «Чунцин Лифань» тем временем обнародовал такую информацию, подчеркнув, что:

— клуб будет рационально вкладывать деньги;.

— не совершит никаких сумасшедших трат на трансферы;.

— будет полностью соблюдать политику футбольной федерации Китая;.

— не станет взрывать рынок.

Кроме того (и это самое важное), китайцы сообщили, что намерены расширить сотрудничество с Иньестой, но испанец не придет в клуб в качестве игрока.

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ЯПОНИЯ

Затем со ссылкой на Corriere dello Sport в разных странах стали публиковать статьи о новом (и опять «окончательном») варианте для Иньесты. Теперь его отправляли уже не в Поднебесную, а в Страну восходящего солнца. В Японию. В клуб «Виссел Кобе».

Тот же трехлетний контракт. Примерно та же зарплата — 25−30 миллионов евро в год. Плюс некий договор, касающийся винного бизнеса футболиста.

Одновременно с этим свой интерес, как сообщил Fox Sports, обозначила федерация футбола Австралии. Вроде бы ведущие клубы этой страны озаботились повышением интереса к А-лиге. Вопрос только в том, где они найдут столько денег на проект «Иньеста»?

И ОПЯТЬ КИТАЙ

Наконец, наши китайские коллеги из Titan Sports сообщили, что переговоры «Чунцина» с Иньестой все-таки продолжаются. Но стороны пока далеки от компромисса.

Что предлагает китайский клуб:

— ежегодная фиксированная зарплата 5 миллионов евро;.

— ежегодный бонус 15 миллионов евро (от винного и другого бизнеса).

Что хочет Иньеста:

— ежегодная фиксированная зарплата 15 миллионов евро;.

— ежегодный бонус 5 миллионов евро.

Как видите, разница велика. И какой язык, китайский или японский, начнет учить ближайшим летом Иньеста, пока сказать трудно.

АЛЕКСАНДР БОБРОВ

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