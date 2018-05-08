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19:07 (мск), источник: ТАСС

ФИФА пожизненно отстранила бывшего генсека Федерации футбола Гватемалы

ТАСС, 8 мая. Арбитражная палата независимого комитета Международной федерации футбола (ФИФА) по этике пожизненно отстранила бывшего генерального секретаря Федерации футбола Гватемалы Эктора Трухильо от любой деятельности, связанной с футболом. Об этом сообщает пресс- служба ФИФА.

Арбитражная палата признала Трухильо виновным в нарушении статьи 2.21 кодекса этики ФИФА (взяточничество и коррупция) и запретила ему пожизненно заниматься деятельностью связанной с футболом, в том числе административной и спортивной, на национальном и международном уровнях. Также Трухильо оштрафован на $200 тыс.

В октябре 2017 года Трухильо был приговорен в США к восьми месяцам лишения свободы. Он признал в суде факт получения взяток в размере €175 тыс. от различных должностных лиц, в том числе за продажу маркетинговых прав на чемпионаты мира 2018 и 2022 года. Изначально Трухильо грозило до 20 лет лишения свободы. После того, как он пошел на сделку со следствием и признал вину, прокуратура согласилась требовать для него меньший срок заключения, но составляющий при этом не менее трех лет.

Крупнейший в истории ФИФА коррупционный скандал разгорелся 27 мая 2015 года, когда в Цюрихе были задержаны высокопоставленные чиновники организации, в том числе бывший директор по развитию ФИФА, бывший президент Федерации футбола Никарагуа Хулио Роча, вице-президент ФИФА Эухенио Фигередо, член исполкома Эдуардо Ли, бывший президент Бразильской конфедерации футбола Хосе Мария Марин, президент Федерации футбола Венесуэлы Рафаэль Эскевель.

Всего обвинения тогда были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам. По данным американского Минюста, за 24 года подозреваемые получили взяток на сумму около $150 млн. Вторая волна арестов началась в Цюрихе 3 декабря 2015-го, когда под стражу был взят экс-президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), бывший вице-президент ФИФА Альфред Хавит, а также глава Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) и вице-президент ФИФА Хуан Анхель Напоут из Парагвая. Всего по делу о коррупции в ФИФА проходят 42 человека.

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