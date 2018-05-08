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18:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» заинтересован в приобретении Маноласа

Защитник «Ромы» Костас Манолас попал в сферу интересов мадридского «Реала», сообщает Marca.

По информации издания, мадридцы были впечатлены игрой греческого футболиста, забившего победный гол «Барселоне» (3:0) в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов, который позволил римлянам выйти в следующую стадию турнира. Сообщается, что представители «Реала» уже связались с итальянским клубом, чтобы обговорить возможный переход 26-летнего защитника.

Манолас выступает за «Рому» с 2014 года. Минувшим летом игрок был близок к переходу в петербургский «Зенит», но в итоге игрок захотел остаться в Риме и продлил соглашение с клубом до 30 июня 2022 года.

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