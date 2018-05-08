Кто поддерживает игроков, пока они сражаются за золото чемпионата мира
Рамос сфотографировался с футболкой Иньесты
Защитник «Реала» Серхио Рамос обратился к полузащитнику «Барселоны» и партнеру по сборной Испании Андресу Иньесте.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Защитник «Реала» Серхио Рамос обратился к полузащитнику «Барселоны» и партнеру по сборной Испании Андресу Иньесте.
«Вне зависимости от того, что происходило на поле, этот матч запомнится как класико Иньесты. Тебя будет не хватать, мой друг», — написал Рамос в своем твиттере.