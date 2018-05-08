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15:24 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Рамос сфотографировался с футболкой Иньесты

Защитник «Реала» Серхио Рамос обратился к полузащитнику «Барселоны» и партнеру по сборной Испании Андресу Иньесте.

«Вне зависимости от того, что происходило на поле, этот матч запомнится как класико Иньесты. Тебя будет не хватать, мой друг», — написал Рамос в своем твиттере.

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