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14:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Месси не отдаст Салаху «Золотую бутсу»

Подведены промежуточные итоги конкурса Ассоциации европейских спортивных изданий (ESM) «Золотая бутса».

Источник: AFP 2018

В нем лидирует Лионель Месси («Барселона»). Он набрал 66 баллов, забив 33 мяча в чемпионате Испании. Рейтинг лучших бомбардиров составляется следующим образом: мячи, забитые в лиге, умножаются на ее коэффициент. Он зависит от места страны в рейтинге УЕФА: для первых пяти стран (Испании, Англии, Германии, Италии и Франции) равен двум.

Второе место занимает Мохамед Салах («Ливерпуль», 62 балла), третье делят Чиро Иммобиле («Лацио») и Роберт Левандовски («Бавария»), набравшие по 58 баллов. Лучший бомбардир российского чемпионата, форвард «Спартака» Квинси Промес не входит в первые семь десятков рейтинга — у него 22,5 балла (15 голов, умноженных на коэффициент 1,5).

В последние годы «Золотую бутсу» выигрывали Месси (2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17), Криштиану Роналду (2007/08, 2010/11, 2013/14, 2014/15), Диего Форлан (2008/09) и Луис Суарес (2013/14).

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