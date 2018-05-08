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Арсен Венгер: Я получаю предложений больше, чем ожидал
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подтвердил, что у него есть предложения от других клубов.
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Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подтвердил, что у него есть предложения от других клубов.
68-летний француз объявил, что после окончания сезона покинет «Арсенал».
— Да, я получаю предложения, даже больше, чем ожидал, — цитирует A Bola Венгера. — Но на данный момент я не думал над предложениями. Хочу до последнего дня контракта с «Арсеналом» быть сосредоточенным на этой работе.