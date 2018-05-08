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18:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Арсен Венгер: Я получаю предложений больше, чем ожидал

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подтвердил, что у него есть предложения от других клубов.

Источник: Reuters

68-летний француз объявил, что после окончания сезона покинет «Арсенал».

— Да, я получаю предложения, даже больше, чем ожидал, — цитирует A Bola Венгера. — Но на данный момент я не думал над предложениями. Хочу до последнего дня контракта с «Арсеналом» быть сосредоточенным на этой работе.

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