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12:15 (мск), источник: Советский спорт

Жозеп Бартомеу: В президентской ложе были несогласны с решениями арбитра

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу высказался о судействе матча 36-го тура примеры с «Реалом» (2:2) на стадионе «Камп Ноу».

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14
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«Мы не всегда согласны с тем, что делают судьи, — приводит Marca слова Бартомеу. — Очевидно, что есть разные мнения по поводу голов и офсайдов. Мы защищаем наши команды, соблюдая при этом президентский этикет. В президентской ложе выражалось несогласие с решениями арбитра.

Уже давно мы говорим, что не будем обсуждать судей. Им приходится очень сложно, так как события на поле все происходит очень быстро. Так же давно говорим о том, что для помощи арбитрам нужны современные технологии. И мы рады появлению системы VAR. Если это поможет, будет больше справедливости.

Напомним, на матче в Барселоне работала бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом.

Барселона 2:2
Первый тайм: 1:1
Реал
6.05.2018, 21:45 Зрители: 97939 основной раунд: 36-й тур Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде Зинедин Зидан
Голы
10′ Луис Суарес (Серхи Роберто) 9
52′ Лионель Месси (Луис Суарес) 10
7 Криштиану Роналду (К. Бензема) 14′
11 Гарет Бэйл (М. Асенсио) 72′
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
45+3′ Серхи Роберто 20
Жорди Альба 18
Жерар Пике 3
Самюэль Юмтити 23
85′ Иван Ракитич 4
Серхио Бускетс 5
45′ Лионель Месси 10
45′ Филиппе Коутинью 14
Нелсон Семеду 2
58′ Андрес Иньеста 8
Паулинью 15
44′ 90′ Луис Суарес 9
Пако Алькасер 17
1 Кейлор Навас
12 Марселу 77′
4 Серхио Рамос 44′
5 Рафаэль Варан 31′
10 Лука Модрич
14 Каземиру
9 Карим Бензема
11 Гарет Бэйл 76′
6 Фернандес Иглесиас Начо 67′ 12′
17 Лукас Васкес
8 Тони Кроос 84′
23 Матео Ковачич
7 Криштиану Роналду 45′
20 Марко Асенсио
Статистика
3 Желтые карточки 5
1 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 17
4 Удары в створ 5
6 Угловые 5
8 Фолы 20
5 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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