Жозеп Бартомеу: В президентской ложе были несогласны с решениями арбитра

«Мы не всегда согласны с тем, что делают судьи, — приводит Marca слова Бартомеу. — Очевидно, что есть разные мнения по поводу голов и офсайдов. Мы защищаем наши команды, соблюдая при этом президентский этикет. В президентской ложе выражалось несогласие с решениями арбитра.

Уже давно мы говорим, что не будем обсуждать судей. Им приходится очень сложно, так как события на поле все происходит очень быстро. Так же давно говорим о том, что для помощи арбитрам нужны современные технологии. И мы рады появлению системы VAR. Если это поможет, будет больше справедливости.