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12:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Косельни из-за травмы пропустит полгода

Капитан «Арсенала» Лоран Косельни из-за травмы пропустит ближайшие полгода.

Такой срок потребуется французскому футболисту на восстановление после операции, сообщает Sky Sports.

Косельни получил повреждение в ответном матче полуфинала Лиги Европы с «Атлетико». Встреча проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась победой мадридской команды со счётом 1:0.

Ранее уже сообщалось, что футболист получил разрыв ахиллова сухожилия и уже точно не сможет помочь национальной команде на чемпионате мира в России, который пройдёт с 14 июня по 15 июля.

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