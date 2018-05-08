Если вы приехали поболеть за сборную России на чемпионат мира, но не миллионер, то эта статья для вас. И если не приехали, будет полезно.
Косельни из-за травмы пропустит полгода
Капитан «Арсенала» Лоран Косельни
Капитан «Арсенала» Лоран Косельни
Такой срок потребуется французскому футболисту на восстановление после операции, сообщает Sky Sports.
Косельни получил повреждение в ответном матче полуфинала Лиги Европы с «Атлетико». Встреча проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась победой мадридской команды со счётом 1:0.
Ранее уже сообщалось, что футболист получил разрыв ахиллова сухожилия и уже точно не сможет помочь национальной команде на чемпионате мира в России, который пройдёт с 14 июня по 15 июля.