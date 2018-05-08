СМИ: Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Фергюсон вышел из комы

5 мая 76-летний специалист был доставлен в нейрологический центр в Манчестере, где успешно перенес операцию после инсульта . На данный момент Фергюсон находится в стабильном состоянии.

По информации издания, Фергюсон уже может сидеть и говорить. Врачи дают «оптимистичный» прогноз на ранних стадиях выздоровления шотландского специалиста, однако отмечают, что процесс полного восстановления будет долгим.

По информации издания, Фергюсон уже может сидеть и говорить. Врачи дают «оптимистичный» прогноз на ранних стадиях выздоровления шотландского специалиста, однако отмечают, что процесс полного восстановления будет долгим.

Сэр Алекс Фергюсон является одним из самых успешных и титулованных тренеров в истории футбола. Шотландец возглавлял «Манчестер Юнайтед» в период с 1986 по 2013 год. Под его руководством клуб завоевал 38 различных трофеев. В 1999 году он был посвящен в рыцари королевой Великобритании Елизаветой II, в 2002 году Фергюсон был включен в Зал славы английского футбола.