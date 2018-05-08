СМИ: Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Фергюсон вышел из комы
ТАСС, 8 мая. Бывший главный тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон вышел из комы, однако
ТАСС, 8 мая. Бывший главный тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон вышел из комы, однако
5 мая 76-летний специалист был доставлен в нейрологический центр в Манчестере, где успешно перенес операцию после инсульта. На данный момент Фергюсон находится в стабильном состоянии.
Сэр Алекс Фергюсон является одним из самых успешных и титулованных тренеров в истории футбола. Шотландец возглавлял «Манчестер Юнайтед» в период с 1986 по 2013 год. Под его руководством клуб завоевал 38 различных трофеев. В 1999 году он был посвящен в рыцари королевой Великобритании Елизаветой II, в 2002 году Фергюсон был включен в Зал славы английского футбола.