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10:22 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Фергюсон вышел из комы

ТАСС, 8 мая. Бывший главный тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон вышел из комы, однако по-прежнему находится в реанимации после кровоизлияния в мозг. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Источник: Reuters

5 мая 76-летний специалист был доставлен в нейрологический центр в Манчестере, где успешно перенес операцию после инсульта. На данный момент Фергюсон находится в стабильном состоянии.

По информации издания, Фергюсон уже может сидеть и говорить. Врачи дают «оптимистичный» прогноз на ранних стадиях выздоровления шотландского специалиста, однако отмечают, что процесс полного восстановления будет долгим.

Сэр Алекс Фергюсон является одним из самых успешных и титулованных тренеров в истории футбола. Шотландец возглавлял «Манчестер Юнайтед» в период с 1986 по 2013 год. Под его руководством клуб завоевал 38 различных трофеев. В 1999 году он был посвящен в рыцари королевой Великобритании Елизаветой II, в 2002 году Фергюсон был включен в Зал славы английского футбола.

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