Кто поддерживает игроков, пока они сражаются за золото чемпионата мира
Шесть специалистов претендуют на пост главного тренера «Арсенала»
«Арсенал» по окончании сезона покинет главный тренер Арсен Венгер.
«Арсенал» по окончании сезона покинет главный тренер Арсен Венгер.
По информации BBC, «Арсенал» назовет имя нового главного тренера до начала чемпионата мира в России.
На пост наставника «Арсенала» претендуют бывший тренер «Барселоны» Луис Энрике, главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри и трехкратный победитель Лиги чемпионов Карло Анчелотти.
Кроме того, в списке кандидатов числятся главный тренер «Монако» Леонарду Жардим, а также бывшие полузащитники «Арсенала» Микель Артета и Патрик Виейра.