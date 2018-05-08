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09:38 (мск), источник: Советский спорт

Шесть специалистов претендуют на пост главного тренера «Арсенала»

«Арсенал» по окончании сезона покинет главный тренер Арсен Венгер.

Источник: Reuters

По информации BBC, «Арсенал» назовет имя нового главного тренера до начала чемпионата мира в России.

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На пост наставника «Арсенала» претендуют бывший тренер «Барселоны» Луис Энрике, главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри и трехкратный победитель Лиги чемпионов Карло Анчелотти.

Кроме того, в списке кандидатов числятся главный тренер «Монако» Леонарду Жардим, а также бывшие полузащитники «Арсенала» Микель Артета и Патрик Виейра.

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