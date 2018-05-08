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01:00 (мск), источник: Советский спорт

Иньеста может заключить контракт с японским клубом

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста может перейти в японский футбольный клуб «Виссел Кобе». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Источник: AP 2018

Иньеста в конце апреля объявил, что по окончании сезона покинет «Барселону».

Позже СМИ сообщили, что китайский «Чунцин Лифань» предложил испанцу трехлетний контракт с зарплатой 27 миллионов евро в год. По информации источника, в понедельник китайский клуб отказался от подписания соглашения с Иньестой, а владелец «Виссел Кобе» и титульного спонсора «Барселоны» Хироси Микитани, в свою очередь, сделал предложение игроку.

Отмечается, что у Иньесты также есть варианты продолжить карьеру в Китае, Австралии, США и Канаде.

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