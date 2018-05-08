Иньеста может заключить контракт с японским клубом

Позже СМИ сообщили, что китайский «Чунцин Лифань» предложил испанцу трехлетний контракт с зарплатой 27 миллионов евро в год. По информации источника, в понедельник китайский клуб отказался от подписания соглашения с Иньестой, а владелец «Виссел Кобе» и титульного спонсора «Барселоны» Хироси Микитани, в свою очередь, сделал предложение игроку.