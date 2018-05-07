Футболисты БАТЭ победили «Днепр» в матче чемпионата Беларуси

Первый тайм игры в Могилеве прошел в равной борьбе. Только за 5 минут до перерыва борисовчанам удалось выйти вперед, когда Станислав Драгун воспользовался ошибкой голкипера хозяев Игоря Довгялло. Во второй половине встречи могилевчане приложили немало усилий, чтобы отыграться, но результат 1:0 в пользу БАТЭ не изменился. Для команды Олега Дулуба это шестая виктория в 6 встречах.