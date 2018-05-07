Футболисты БАТЭ победили «Днепр» в матче чемпионата Беларуси
7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ победили могилевский «Днепр» в заключительном матче 6-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ победили могилевский «Днепр» в заключительном матче 6-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первый тайм игры в Могилеве прошел в равной борьбе. Только за 5 минут до перерыва борисовчанам удалось выйти вперед, когда Станислав Драгун воспользовался ошибкой голкипера хозяев Игоря Довгялло. Во второй половине встречи могилевчане приложили немало усилий, чтобы отыграться, но результат 1:0 в пользу БАТЭ не изменился. Для команды Олега Дулуба это шестая виктория в 6 встречах.
Результаты остальных встреч: «Слуцк» — «Смолевичи» — 1:0, «Динамо» (Минск) — «Шахтер» (Солигорск) — 0:0, «Витебск» — «Минск» — 1:0, «Городея» — «Гомель» — 0:0, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Динамо» (Брест) — 2:0, «Ислочь» (Минский район) — «Неман» (Гродно) — 1:2, «Торпедо» (Минск) — «Луч» (Минск) — 0:1.
После 6 туров у БАТЭ 18 очков, 14 баллов имеет минское «Динамо», по 11 очков у «Витебска», «Слуцка» и «Торпедо-БелАЗа». В «подвале» турнирной таблицы «Городея», «Гомель», «Минск» и «Смолевичи», набравшие по 3 очка.
Форвард «Слуцка» Евгений Шикавка возглавляет список лучших бомбардиров, забив 5 мячей.
Матчи 7-го тура пройдут