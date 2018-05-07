Нойер может сыграть за «Баварию» в финале Кубка Германии

Источник: РИА "Новости"

Голкипер вернулся, впервые за 7 месяцев, к облегченным тренировкам в апреле. На прошлой неделе, пока «Бавария» вылетала в Мадрид на ответную матч в рамках полуфинала Лиги чемпионов, Нойер тренировался в тренажерном зале.

Резервный вратарь Свен Ульрайх сказал, что рад освободить место в воротах Нойеру, если тот готов.

«Конечно, я хотел бы сыграть в финале. У меня был хороший сезон, и я помог добраться нам до финала.