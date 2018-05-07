Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия резко ответила Украине на наглую провокацию в Крыму - СМИ
Новый лимузин Путина стал участником инаугурации (видео)
«Гены решают не все»: чего не в силах изменить наследственность
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Михаил Шуфутинский похудел на 30 кг
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Анжи
Ахмат
Футбол. Премьер-лига
19:30
Рубин
Уфа
Футбол. Зарубежный
22:00
Леганес
Леванте
Футбол. Зарубежный
6.05
Кальяри0
Рома1
Футбол. Зарубежный
6.05
Барселона2
Реал2
Футбол. Зарубежный
6.05
Марсель2
Ницца1
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Зачем Назарбаеву военная база США на Каспии
Новый лимузин Путина стал участником инаугурации (видео)
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
«Эх, испортил песню, дурак». Судейский скандал в класико
Венгер попрощался с «Арсеналом». Это было эмоционально
7 модных образов с короткими топами
Михаил Шуфутинский похудел на 30 кг
Как похудеть за месяц до лета: инструкция
Признание сексоголика: «Пять раз в день мне было мало»
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Фоторепортажи
14Сборная России разгромила австрийцев во втором матче ЧМ
16Хет-трик Чалова: как ЦСКА разгромил «Арсенал»
16:13 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

«Манчестер Сити» пригласил на чемпионскую вечеринку 500 сотрудников

Чемпион английской премьер-лиги по-королевски отметил свой успех.

Источник: AP 2018

«Манчестер Сити» пригласил игроков, тренеров и 500 сотрудников City Football Group отметить победу в АПЛ на заброшенный склад рядом со станцией Манчестер Пикадилли.

Вечеринка началась после матча с «Хаддерсфилдом» и торжественной церемонии на стадионе.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Во время концерта Лерой Сане, Бенджамин Менди и Данило поднялись к музыкантам и спели с ними песню The Beatles 'Hey Jude'.

Во время загрузки произошла ошибка.
Манчестер Сити
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Россия против Белоруссии: последняя «прогулка» Воробьева
Перспективы восстановления Фергюсона определятся за 48 часов
«Эх, испортил песню, дурак». Судейский скандал в класико
Венгер попрощался с «Арсеналом». Это было эмоционально
Шарапова пробилась в третий круг турнира WTA в Мадриде
Разгромы обмана. Почему у сборной России ужасный календарь
Полузащитник ЦСКА получил разрыв крестообразной связки колена
Новости
Авто
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус» Покажут или нет?! Главная интрига инаугурации разрешилась: показали! И теперь мы точно знаем, какой он, президентский автомобиль из проекта «Кортеж»
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Бузова в свадебном платье проанонсировала новый выпуск «Дома 2» Телеведущая и певица заинтриговала фанатов реалити-шоу
Недвижимость
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Большинство сайтов по бронированию жилья и авиабилетов признали опасными
Количество гостиниц в России достигло рекорда
Леди
Понты, деньги и слава: мотивация, которая не работает Эксперт в области мотивации объясняет, чем отличается мотивация «здорового человека» от мотивации «курильщика».
Дети
Снимок Дмитрия Шепелева вызвал бурную реакцию фанатов Поклонники растроганы публикацией телеведущего.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь