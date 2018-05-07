Если вы приехали поболеть за сборную России на чемпионат мира, но не миллионер, то эта статья для вас. И если не приехали, будет полезно.
«Манчестер Сити» пригласил на чемпионскую вечеринку 500 сотрудников
Чемпион английской
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Чемпион английской
«Манчестер Сити» пригласил игроков, тренеров и 500 сотрудников City Football Group отметить победу в АПЛ на заброшенный склад рядом со станцией Манчестер Пикадилли.
Вечеринка началась после матча с «Хаддерсфилдом» и торжественной церемонии на стадионе.
Во время концерта Лерой Сане, Бенджамин Менди и Данило поднялись к музыкантам и спели с ними песню The Beatles 'Hey Jude'.