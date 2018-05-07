Рассказываем о сценариях вручения чемпионского кубка.
Венгер попрощался с «Арсеналом». Это было эмоционально
Основное в 37-м туре
Основное в 37-м туре
АРСЕН УШЕЛ
«Арсенал» — «Бернли» — 5:0 (2:0). Голы: Обамеянг, 14 (1:0). Ляказетт, 45+3 (2:0). Колашинац, 54 (3:0). Ивоби, 64 (4:0). Обамеянг, 75 (5:0)
19 октября 1996 года «Арсенал» сыграл вничью с «Ковентри» в первом домашнем матче Арсена Венгера — тогда еще на «Хайбери». 6 мая «Арсенал» разгромил «Бернли» в последнем домашнем матче Арсена Венгера — уже на «Эмирейтс».
Результат мало кого волновал в этот день. «Арсенал» все равно уже не попадет в Лигу чемпионов, а в следующем сезоне начнется новая жизнь. В это воскресенье фанаты «Арсенала» будто бы забыли о том, что массово требовали отставки тренера. Значительная часть болельщиков пришла на стадион с баннерами и плакатами, на которых были написаны благодарности.
Свои послания оставили и футболисты «Арсенала». В клубном магазине были вывешены их футболки с напечатанными посланиями Венгеру.
Разумеется, французу устроили и почетный коридор — он заслужил признание.
После матча Венгер взял в руки микрофон и перед переполненным «Эмирейтс» толкнул речь, хотя около минуты ему этого делать не давали — распевали имя тренера. В первую очередь, Арсен пожелал выздоровления сэру Алексу Фергюсону, который находится в больнице. А также сказал, что навсегда останется болельщиком «Арсенала» и в конце признался: «Я буду скучать». На прощание Венгер подарил сидящему на трибунах мальчику свой галстук.
Теперь точно все. Спасибо, Арсен!
«ЧЕЛСИ» ХОЧЕТ В ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ
«Челси» — «Ливерпуль» — 1:0 (1:0). Гол: Жиру, 32 (1:0).
У Салаха остался только один матч, чтобы обновить рекорд
«МАНЧЕСТЕР СИТИ»: ПОДПОРЧЕННЫЙ ПРАЗДНИК
«Манчестер Сити» — «Хаддерсфилд» — 0:0
После домашнего матча с «Хаддерсфилдом» было запланировано чествование нового чемпиона Англии и вручение ему кубка. Ничего не изменилось: «Манчестер Сити» действительно поднял над головой трофей, но результат игры подпортил праздник. На победу «Хаддерсфилда» некоторые букмекерские конторы принимали ставки с коэффициентом 55/1, а на «Сити» он был смехотворным. Однако матч завершился нулевой ничьей, хотя «горожане» играли основным составом, но явно экономили силы. Потеря чемпионом очков означает, что в двух оставшихся матчах он больше не имеет права на осечку, если хочет отметить юбилей. Сейчас на счету «Манчестер Сити» 94 очка. Две победы — и будет ровно сотня.
«МЮ» ПРОИГРАЛ ВСЕМ НОВИЧКАМ
«Брайтон & Хоув» — «Манчестер Юнайтед» — 1:0 (0:0). Гол: Гросс, 57 (1:0)
После поражения от «Брайтона» Жозе Моуринью пошел в атаку на журналистов. «Вы спрашивали, почему все время играет Лукаку. Теперь у вас есть ответ на вопрос «почему всегда играет Лукаку?» Бельгийский форвард, как и Алексис Санчес, не смог принять участие в матче
«БЕРНЛИ» — В ЛИГЕ ЕВРОПЫ
«Стоук Сити» — «Кристал Пэлас» — 1:2 (1:0). Голы: Шачири, 43 (1:0). Макартур, 68 (1:1). ван Анхолт, 86 (1:2).
«Эвертон» — «Саутгемптон» — 1:1 (0:0). Голы: Редмонд, 56 (0:1). Дэйвис, 90+6 (1:1). Удаление: Йосида (Саутгемптон), 85
Первая жертва чемпионата определена — «Стоук Сити» потерял шансы остаться в
«Уотфорд» — «Ньюкасл Юнайтед» — 2:1 (2:0). Голы: Перейра, 2 (1:0). Грэй, 28 (2:0). Перес, 55 (2:1). Нереализованный пенальти: Дини (Уотфорд), 39 (вратарь).
«Вест Бромвич Альбион» — «Тоттенхэм Хотспур» — 1:0 (0:0). Гол: Ливермор, 90+2 (1:0).
«Борнмут» — «Суонси» — 1:0 (1:0). Гол: Фрэйзер, 37 (1:0).
«Лестер» — «Вест Хэм Юнайтед» — 0:2 (0:1). Голы: Жоау Мариу, 34 (0:1). Нобл, 64 (0:2)