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13:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Венгер попрощался с «Арсеналом». Это было эмоционально

Основное в 37-м туре премьер-лиги.

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АРСЕН УШЕЛ

«Арсенал» — «Бернли» — 5:0 (2:0). Голы: Обамеянг, 14 (1:0). Ляказетт, 45+3 (2:0). Колашинац, 54 (3:0). Ивоби, 64 (4:0). Обамеянг, 75 (5:0)

19 октября 1996 года «Арсенал» сыграл вничью с «Ковентри» в первом домашнем матче Арсена Венгера — тогда еще на «Хайбери». 6 мая «Арсенал» разгромил «Бернли» в последнем домашнем матче Арсена Венгера — уже на «Эмирейтс».

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Результат мало кого волновал в этот день. «Арсенал» все равно уже не попадет в Лигу чемпионов, а в следующем сезоне начнется новая жизнь. В это воскресенье фанаты «Арсенала» будто бы забыли о том, что массово требовали отставки тренера. Значительная часть болельщиков пришла на стадион с баннерами и плакатами, на которых были написаны благодарности.

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Свои послания оставили и футболисты «Арсенала». В клубном магазине были вывешены их футболки с напечатанными посланиями Венгеру.

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Разумеется, французу устроили и почетный коридор — он заслужил признание.

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После матча Венгер взял в руки микрофон и перед переполненным «Эмирейтс» толкнул речь, хотя около минуты ему этого делать не давали — распевали имя тренера. В первую очередь, Арсен пожелал выздоровления сэру Алексу Фергюсону, который находится в больнице. А также сказал, что навсегда останется болельщиком «Арсенала» и в конце признался: «Я буду скучать». На прощание Венгер подарил сидящему на трибунах мальчику свой галстук.

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Теперь точно все. Спасибо, Арсен!

«ЧЕЛСИ» ХОЧЕТ В ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ

«Челси» — «Ливерпуль» — 1:0 (1:0). Гол: Жиру, 32 (1:0).

У Салаха остался только один матч, чтобы обновить рекорд премьер-лиги и забить наконец-то 32-й мяч. Но еще важнее для «Ливерпуля» победить «Брайтон» в последнем туре, ведь после поражения в матче с «Челси» команда Юргена Клоппа оказалась на грани с зоной Лиги Европы — лондонцы по потерянным очкам догнали ливерпульцев, хотя разница мячей позволяет красным чувствовать себя комфортно (это главный показатель в случае равенства очков).

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«МАНЧЕСТЕР СИТИ»: ПОДПОРЧЕННЫЙ ПРАЗДНИК

«Манчестер Сити» — «Хаддерсфилд» — 0:0

После домашнего матча с «Хаддерсфилдом» было запланировано чествование нового чемпиона Англии и вручение ему кубка. Ничего не изменилось: «Манчестер Сити» действительно поднял над головой трофей, но результат игры подпортил праздник. На победу «Хаддерсфилда» некоторые букмекерские конторы принимали ставки с коэффициентом 55/1, а на «Сити» он был смехотворным. Однако матч завершился нулевой ничьей, хотя «горожане» играли основным составом, но явно экономили силы. Потеря чемпионом очков означает, что в двух оставшихся матчах он больше не имеет права на осечку, если хочет отметить юбилей. Сейчас на счету «Манчестер Сити» 94 очка. Две победы — и будет ровно сотня.

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«МЮ» ПРОИГРАЛ ВСЕМ НОВИЧКАМ

«Брайтон & Хоув» — «Манчестер Юнайтед» — 1:0 (0:0). Гол: Гросс, 57 (1:0)

После поражения от «Брайтона» Жозе Моуринью пошел в атаку на журналистов. «Вы спрашивали, почему все время играет Лукаку. Теперь у вас есть ответ на вопрос «почему всегда играет Лукаку?» Бельгийский форвард, как и Алексис Санчес, не смог принять участие в матче из-за незначительного повреждения, и это стоило «Манчестер Юнайтед» дорого. Рэшфорд и Марсьяль на двоих всего однажды попали в створ, а в целом за первый тайм «дьяволы» лишь раз коснулись мяча в чужой штрафной. Во втором тайме «МЮ» еще и пропустил, а финальный свисток зафиксировал неприятный рекорд — впервые в премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» уступил в гостях всем трем новичкам сезона («Брайтону», «Ньюкаслу» и «Хаддерсфилду»).

«БЕРНЛИ» — В ЛИГЕ ЕВРОПЫ

«Стоук Сити» — «Кристал Пэлас» — 1:2 (1:0). Голы: Шачири, 43 (1:0). Макартур, 68 (1:1). ван Анхолт, 86 (1:2).
«Эвертон» — «Саутгемптон» — 1:1 (0:0). Голы: Редмонд, 56 (0:1). Дэйвис, 90+6 (1:1). Удаление: Йосида (Саутгемптон), 85

Первая жертва чемпионата определена — «Стоук Сити» потерял шансы остаться в премьер-лиге. А «Вест Бромвич», чья судьба в марте казалась решенной, все еще на плаву — после отставки Алана Пардью «дрозды» одержали три победы и дважды сыграли вничью. В субботу мог сделать шаг к спасению «Саутгемптон», но на последних минутах матча с «Эвертоном» упустил победу. Эта ничья осчастливила «Бернли» — бордовые оказались недосягаемы для ливерпульской команды, а значит гарантировали себе место в еврокубках. Феноменальный результат для клуба, который в премьер-лиге проводит лишь второй подряд сезон. Неудивительно, что главный тренер «Бернли» Шон Дайч вошел в число номинантов на приз лучшему тренеру сезона по версии премьер-лиги. Другие претенденты: Пеп Гвардьола («Манчестер Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Рой Ходжсон («Кристал Пэлас»), Рафаэль Бенитес («Ньюкасл») и Крис Хьютон («Брайтон»).

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«Уотфорд» — «Ньюкасл Юнайтед» — 2:1 (2:0). Голы: Перейра, 2 (1:0). Грэй, 28 (2:0). Перес, 55 (2:1). Нереализованный пенальти: Дини (Уотфорд), 39 (вратарь).

«Вест Бромвич Альбион» — «Тоттенхэм Хотспур» — 1:0 (0:0). Гол: Ливермор, 90+2 (1:0).

«Борнмут» — «Суонси» — 1:0 (1:0). Гол: Фрэйзер, 37 (1:0).

«Лестер» — «Вест Хэм Юнайтед» — 0:2 (0:1). Голы: Жоау Мариу, 34 (0:1). Нобл, 64 (0:2)

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