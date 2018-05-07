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12:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Защитник уйдет из «Реала Сосьедад» после 19 лет в клубе

Защитник «Реала Сосьедад» Карлос Мартинес уйдет из клуба после завершения сезона-2017/18, сообщает Football Espana.

32-летний игрок обороны, который является воспитанником баскского клуба, находится в системе этой команды с 1999 года. За основной состав он дебютировал в 2007 году. За это время он принял участие в 208 матчах, забив 3 мяча.

В этом сезоне Мартинес принял участие только в одной игре Кубка Испании. Тренерский штаб команды ни разу не выставлял его на игры чемпионата страны.

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