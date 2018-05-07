Матчем между «Днепром» и БАТЭ завершится программа 6-го тура футбольного чемпионата Беларуси

Накануне в Минске главный конкурент борисовчан столичное «Динамо» не смогло одолеть гостей из солигорского «Шахтера», завершив поединок вничью — 0:0. Еще один потенциальный претендент на место в призовой тройке брестское «Динамо» потерпело второе поражение, уступив в Жодино местному «Торпедо-БелАЗу» со счетом 0:2.
Результаты остальных встреч тура: «Слуцк» — «Смолевичи» — 1:0, «Торпедо» (Минск) — «Луч» (Минск) — 0:1, «Городея» — «Гомель» — 0:0, «Витебск» — «Минск» — 1:0, «Ислочь» (Минский район) — «Неман» (Гродно) — 1:2.
Положение в лидирующей группе перед сегодняшним матчем: БАТЭ — 15 очков (5 игр), «Динамо» (Минск) — 14 (6), «Витебск» — 11 (6), «Слуцк» — 11 (6), «Торпедо-БелАЗ» — 11 (6).
Бомбардирскую гонку возглавляет форвард «Слуцка» Евгений Шикавка, забивший 5 мячей.