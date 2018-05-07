«Бездомная семерка». Какие экс-футболисты КПЛ остались без клуба

Бывшие футболисты казахстанской премьер-лиги тщетно пытались трудоустроиться в других клубах в зимнее межсезонье. Теперь им ничего не остается кроме, как ждать своего шанса в летнее трансферное окно. Более подробно о них рассказывает корреспондент Vesti.kz.

Хуан Мануэль Торрес

О 32-летнем аргентинском полузащитнике мы уже как-то рассказывали. В последние годы он сильно деградировал. После ухода из «Актобе» летом 2017 года по сей день не может найти себе новый клуб. Предпринимались попытки заиграть на родине, пока не получилось. В составе «красно-белых» отыграл семь матчей, в которых заработал лишь два предупреждения.

Саиди Нтибазонкиза

Бурундийский нападающий находился в расположение «Кайсара» в прошлом сезоне, в десяти матчах забил два гола. Однако из-за тяжелой травмы был вынужден покинуть команду. Зимой шли разговоры о его возвращении в кызылординский клуб, но оно так и не состоялось.

Жарко Маркович

В конце апреля 2017 года после девяти игр в чемпионате Казахстана сербский легионер «Кайрата» получил серьезную травму колена и выбыл до конца сезона. Его прооперировали в Италии. По завершении сезона руководство клуба не договорилось с защитником по условиям продления контракта, вследствие чего Маркович после четырех сезонов в «Кайрате» стал свободным агентом. Вдобавок затянулась послеоперационная реабилитация, что не могло не сказаться на поиске нового клуба.

Саша Стаменкович

В марте 2016 года подписал контракт с «Окжетпесом». Приехал в Казахстан по совету своих соотечественников и друзей из «Астаны» Ненада Эрича и Джордже Деспотовича. И два сезона был в команде основным вратарем, пока не получил в октябре 2017 года травму стопы на тренировке и не выбыл до конца чемпионата. В зимнее межсезонье не смог договориться с другими работодателями.

Родриго Антонио

В начале 2017 года бразильский полузащитник подписал контракт с павлодарским «Иртышом». Перед приездом советовался с голкипером футзального «Кайрата» Игитой. В конце концов футболист не пожалел о своем решении сменить чемпионат Израиля на КПЛ, в 36 играх за «Иртыш» забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу. Также четыре игры провел в квалификации Лиги Европы. Вот только по завершении чемпионата не договорился с клубом о пролонгации трудового соглашения.

Матиас Рубио

Чилийский нападающий почти год провел в «Акжайыке», за это время забил два гола и отдал три результативные передачи в 18 играх. Уральскую команду покинул летом 2017 года. До приезда в Казахстан выступал исключительно за чилийские клубы. Зимой в силу разных причин не нашел себе пристанища, в том числе в родном чемпионате.

Папа Гуйе

В начале 2017 года пришел в «Актобе» из «Ростова». Был одним из немногих легионеров, кто не заслуживал в свой адрес критики. В основном играл на опыте без явных срывов. Тем не менее после девяти игр покинул расположение «красно-белых» летом. Зимой по просьбе своих агентов поддерживал форму в киевском «Динамо», хоть украинский клуб не собирался его подписывать.