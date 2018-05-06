«Эх, испортил песню, дурак». Судейский скандал в класико
Хосе
Хосе
Судить класико — это испытание, справиться с которым может далеко не всякий арбитр. В Испании есть матчи, сравнимые по накалу — сказать обратное означало бы нанести обиду, как минимум, мадридскому и севильскому дерби, — но ни одна другая игра не привлекает столько внимания не только во всей стране — в мире. И от мыслей об этом даже у самых стойких судей
Я не пытаюсь подстелить соломку арбитру
И ведь ничего не предвещало беды. Желтые карточки Варану и Начо выглядели вполне уместными, как раз такими, которые ставят на место разошедшихся игроков, предотвращают дальнейшую грубость. Потому что очевидно ведь было, что без грубости не обойдется — пусть матч и не нес в себе никакой интриги. «Барсе» и «Реалу» не нужна интрига — 75 лет взаимной неприязни куда сильнее любого дополнительного повода, навязываемого текущими раскладами.
Не потерял лицо арбитр и тогда, когда Серхио Рамос локтем грязно оттолкнул Суареса, а уругваец вспылил и набросился на капитана гостей: по предупреждению обоим — и привет. Но закипевшая вода уже переливалась через край — Месси вступился за друга, сразу после стычки жестко встретив Рамоса, и пополнил ряды награжденных «горчичниками». До 45-й минуты судья действовал четко — за преступлением шло наказание, повышенный тон заглушался карточками; и вдруг на 45-й
Перерыв не помог арбитру собраться с мыслями, и прав был Зидан, убравший с поля Роналду — португальца во втором тайме вполне могли покалечить. Ошибаться
И все же ничья, которая при таком безобразном судействе выглядела самым закономерным результатом. «Барса» даже в меньшинстве могла забить и не раз, но и «Реал», окажись чуть удачливее и точнее, увез бы с «Камп Ноу» победу. К сожалению, запомнится эта игра, последняя для великого Иньесты, не роскошным первым голом «Барсы», которая, расчертив двумя передачами половину поля мадридцев, вышла вперед после отменного удара Суареса, и не пушечным выстрелом Бэйла с левой, которому место в музее футбольного современного искусства. Второе класико в ла лиге сезона-2017/18 будут вспоминать как пример судейского непрофессионализма, испортившего большой праздник футбола.
Егор Бычков
|Эрнесто Вальверде
|Зинедин Зидан
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|3
|Желтые карточки
|5
|1
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|17
|4
|Удары в створ
|5
|6
|Угловые
|5
|8
|Фолы
|20
|5
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)