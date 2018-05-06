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09:09 (мск), источник: Р-Спорт

Зидан: Роналду получил незначительную травму в матче с «Барселоной»

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан сообщил, что футболист «сливочных» Криштиану Роналду получил небольшое повреждение лодыжки в матче 36-го тура чемпионата Испании против «Барселоны».

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фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Встреча «Барселона» — «Реал» прошла в воскресенье на «Камп Ноу» и завершилась вничью со счетом 2:2. Роналду забил гол в ворота хозяев на 14-й минуте, а в середине первого тайма получил травму. Португалец доиграл до перерыва, а после был заменен на Марко Асенсио.

«Я не могу сказать, сколько ему (Роналду) потребуется времени (на восстановление), но речь идет о незначительной травме. Мы посмотрим после тестов, что нужно сделать, и насколько серьезно повреждение лодыжки. Он был немного обеспокоен, лодыжка опухла, но сказал, что это небольшая травма», — приводит слова Зидана агентство Франс Пресс.

«Реалу» 26 мая предстоит провести финальный матч Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля» в Киеве.

Барселона 2:2
Первый тайм: 1:1
Реал
6.05.2018, 21:45 основной раунд: 36-й тур Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде Зинедин Зидан
Голы
10′ Луис Суарес (Серхи Роберто) 9
52′ Лионель Месси (Луис Суарес) 10
7 Криштиану Роналду (К. Бензема) 14′
11 Гарет Бэйл (М. Асенсио) 72′
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
45+3′ Серхи Роберто 20
Жорди Альба 18
Жерар Пике 3
Самюэль Юмтити 23
85′ Иван Ракитич 4
Серхио Бускетс 5
45′ Лионель Месси 10
45′ Филиппе Коутинью 14
Нелсон Семеду 2
58′ Андрес Иньеста 8
Паулинью 15
44′ 90′ Луис Суарес 9
Пако Алькасер 17
1 Кейлор Навас
12 Марселу 77′
4 Серхио Рамос 44′
5 Рафаэль Варан 31′
10 Лука Модрич
14 Каземиру
9 Карим Бензема
11 Гарет Бэйл 76′
6 Фернандес Иглесиас Начо 68′ 12′
17 Лукас Васкес
8 Тони Кроос 84′
23 Матео Ковачич
7 Криштиану Роналду 45′
20 Марко Асенсио
Статистика
3 Желтые карточки 5
1 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 17
4 Удары в створ 5
6 Угловые 5
8 Фолы 20
5 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
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