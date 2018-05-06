Зидан: Роналду получил незначительную травму в матче с «Барселоной»

Встреча «Барселона» — «Реал» прошла в воскресенье на «Камп Ноу» и завершилась вничью со счетом 2:2. Роналду забил гол в ворота хозяев на 14-й минуте, а в середине первого тайма получил травму. Португалец доиграл до перерыва, а после был заменен на Марко Асенсио.

«Я не могу сказать, сколько ему (Роналду) потребуется времени (на восстановление), но речь идет о незначительной травме. Мы посмотрим после тестов, что нужно сделать, и насколько серьезно повреждение лодыжки. Он был немного обеспокоен, лодыжка опухла, но сказал, что это небольшая травма», — приводит слова Зидана агентство Франс Пресс.