Вальверде: Удивлён, что Серхи Роберто ударил Марсело

«Было много спорных эпизодов, мне нужно посмотреть повторы, чтобы со всем разобраться. Фол Серхи Роберто был странным. Я удивлён, что он ударил Марсело в лицо. Нужно посмотреть повтор этого момента по телевизору. В такой игре всегда будет напряжённость. В сегодняшнем матче она была с первой минуты.