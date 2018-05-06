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00:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Топор войны. «Барса» и «Реал» едва не загрызли друг друга

Четвертое класико сезона отличилось особой жестокостью и завершилось вничью.

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15
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15
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ВСЕ ЛУЧШЕЕ НАДЕНУ СРАЗУ

Класико есть класико, даже если турнирная интрига равна нулю. В такие дни принято надевать все самое лучшее — и оба главных тренера Зинедин Зидан и Эрнесто Вальверде выбрали наиболее парадные костюмы для своих команд. Французский тренер впервые за два месяца вернул в стартовую линию атаки некогда звездное трио Роналду — Бэйл — Бензема, испанский — отправил защищать честь сине-гранатового мундира сильнейший состав из возможных.

МОТИВАЦИЯ

Взяв неделю назад седьмое чемпионство за 10 лет, «Барселона» оставила перед собой последнюю задачу на этот сезон — стать первым клубом в истории Испании, прошедшим национальный чемпионат без поражений. Главной же мотивацией «Реала» была борьба за серебро. Для мадридского клуба не существует места, кроме первого, но все же лучше стать вторым, чем третьим — особенно, если подножку тебе поставить пытаются «красно-белые» соседи. Отставание от «Атлетико» было равно четырем очкам, но «матрасники» провели на матч больше, так что победа над «Барсой» могла приблизить к ним подопечных Зидана на расстояние вытянутой руки.

ПОЧЕТНЫЙ КОРИДОР

Одним из самых горячо обсуждаемых вопросов перед игрой был пресловутый почетный коридор, которым принято поздравлять чемпиона. Зидан еще несколько месяцев назад сказал как отрезал: «Никакого коридора не будет — это мое решение». У болельщиков «Барсы» оставалась надежда, что француз в последний момент передумает и проявит уважение, во-первых, к сопернику, во-вторых, к Иньесте, для которого это класико должно было стать последним в карьере — в конце сезона Дон Андрес переедет из столицы Каталонии в Китай. Но Зидан сдержал слово. Ситуацию со свойственным сарказмом прокомментировал защитник «сине-гранатовых» Пике: «В декабре мы не делали коридор для “Реала” после их победы на клубном чемпионате мира, потому что не соревновались с ними в этом турнире. Логично, что они не делают коридор для нас — вряд ли можно сказать, что “Реал” по-настоящему конкурировал с “Барсой” в этом чемпионате».

РАЗМЕН УДАРАМИ

Встреча началась ударно — с разницей в пять минут команды обменялись голами. Сперва Роберто отправили в забег по правому флангу, защитник точным кроссом нашел на дальнем краю штрафной Суареса, и уругваец здорово положил корпус, пробив точно в угол ворот Наваса. Тут же последовал ответ «Реала» — Роналду пяткой отдал партнеру налево, навес в штрафную закончился скидкой Бензема, и первым на мяче оказался Криштиану — его ногу вместе с мячом в ворота внес Пике. Португалец рисковал после этого досрочно завершить игру, ушел на короткий медосмотр, но все же вернулся на поле.

КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ НАСТРОЙ

Быстрый размен усыпил хозяев, а вот гости насели на штрафную «Барсы» — один только Роналду имел несколько хороших шансов вывести мадридцев вперед, но то выручал тер Штеген, то в последний момент накрывали защитники. К концу первого тайма игра из жесткой превратилась в грубую — на желтые карточки присели три из четырех защитников «Реала» (Серхио Рамос, Начо, Варан), предупреждение получил Месси, бросившийся мстить Рамосу за стычку с Суаресом, тоже награжденным «горчичником». Наконец, когда больше всех футболистов на поле наиграл на желтую Бэйл, судья неожиданно решил разжечь и без того ярко горевший огонь страстей еще сильнее — и показал прямую красную Роберто, поддавшемуся на провокацию Марселу. На перерыв хозяева ушли в меньшинстве — и в ярости.

ГОЛ МЕССИ

В перерыве Зидан все же заменил Роналду на Асенсио — через 20 дней финал Лиги чемпионов, о нем тоже нельзя забывать, — а Вальверде вернул четвертого защитника, выпустив Семеду вместо Коутинью. Первый опасный момент создали гости, но свежий Асенсио затянул с передачей на Бэйла, пробил сам, но тер Штеген был на месте. В следующей же атаке каталонцы вышли вперед — Суарес на грани фола отобрал мяч у Варана, покатил его Месси, и аргентинец, сделав шаг в сторону, неотразимо пробил в самый угол.

ПУШКА БЭЙЛА

После этого под овации стадиона ушел на замену Иньеста — Вальверде цементировал центр поля, отправляя туда Паулинью. Бразилец тут же едва не забил третий гол хозяев, но после прострела не успел к мячу и чуть не пробил грудную клетку Навасу. «Реал» не переставал атаковать, а Рамос не переставал фолить — но к неудовольствию трибун арбитр игнорировал эти нарушения, каждое из которых могло стать последним для капитана мадридцев. Отбиваясь от «королевских» нападок, «Барса» могла огорчить гостей в третий раз — Месси простил их, пробив во вратаря — а в итоге пропустила во второй: Асенсио наконец отдал своевременную передачу на Бэйла, и валлиец с ходу зарядил пушечный выстрел с левой в «девятку» ворот тер Штегена.

ЧЕТВЕРТЬ ЧАСА ДЛИНОЮ В ТАЙМ

Последние 15 минут вместили в себя столько событий, сколько хватило бы еще на отдельный тайм: оставленный без внимания судьи фол Альбы на Марселу в штрафной «Барселоны», долгожданные предупреждения для Бэйла и Марселу, два подряд убойных момента Месси, очередная порция обоюдной грубости, итоговая ничья. Топор войны, который команды выкопали в середине первого тайма, определил ход игры — такого жестокого класико не было уже давно. Победа не досталась никому — возможно, даже к лучшему.

Барселона 2:2
Первый тайм: 1:1
Реал
6.05.2018, 21:45 основной раунд: 36-й тур Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде Зинедин Зидан
Голы
10′ Луис Суарес (Серхи Роберто) 9
52′ Лионель Месси (Луис Суарес) 10
7 Криштиану Роналду (К. Бензема) 14′
11 Гарет Бэйл (М. Асенсио) 72′
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
45+3′ Серхи Роберто 20
Жорди Альба 18
Жерар Пике 3
Самюэль Юмтити 23
85′ Иван Ракитич 4
Серхио Бускетс 5
45′ Лионель Месси 10
45′ Филиппе Коутинью 14
Нелсон Семеду 2
58′ Андрес Иньеста 8
Паулинью 15
44′ 90′ Луис Суарес 9
Пако Алькасер 17
1 Кейлор Навас
12 Марселу 77′
4 Серхио Рамос 44′
5 Рафаэль Варан 31′
10 Лука Модрич
14 Каземиру
9 Карим Бензема
11 Гарет Бэйл 76′
6 Фернандес Иглесиас Начо 68′ 12′
17 Лукас Васкес
8 Тони Кроос 84′
23 Матео Ковачич
7 Криштиану Роналду 45′
20 Марко Асенсио
Статистика
3 Желтые карточки 5
1 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 17
4 Удары в створ 5
6 Угловые 5
8 Фолы 20
5 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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