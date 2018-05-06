«Барселона» и «Реал» сыграли вничью в чемпионате Испании, Месси и Роналду забили по голу

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Счет в матче на 10-й минуте открыл уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес, на 14-й минуте португальский форвард гостей Криштиану Роналду сравнял счет. На третьей компенсированной минуте к первому тайму судья удалил полузащитник хозяев Серджи Роберто за неспортивное поведение.

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси вывел свою команду вперед на 52-й минуте. Валлийский полузащитник «Реала» Гарет Бэйл забил гол на 72-й минуте, установив окончательный счет.

«Барселона» ранее обеспечила себе победу в чемпионате. Команда занимает первое место в турнирной таблице, набрав 87 очков в 35 матчах. «Реал» занимает третье место (72 очка). На второй позиции располагается мадридский «Атлетико» (75 очков после 36 игр).

В следующем матче 9 мая «Барселона» на своем поле примет «Вильярреал». «Реал» в тот же день на выезде встретится с «Севильей».