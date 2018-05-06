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00:06 (мск), источник: ТАСС

«Барселона» и «Реал» сыграли вничью в чемпионате Испании, Месси и Роналду забили по голу

ТАСС, 6 мая. «Барселона» со счетом 2:2 сыграла вничью с мадридским «Реалом» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу.

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фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Счет в матче на 10-й минуте открыл уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес, на 14-й минуте португальский форвард гостей Криштиану Роналду сравнял счет. На третьей компенсированной минуте к первому тайму судья удалил полузащитник хозяев Серджи Роберто за неспортивное поведение.

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси вывел свою команду вперед на 52-й минуте. Валлийский полузащитник «Реала» Гарет Бэйл забил гол на 72-й минуте, установив окончательный счет.

«Барселона» ранее обеспечила себе победу в чемпионате. Команда занимает первое место в турнирной таблице, набрав 87 очков в 35 матчах. «Реал» занимает третье место (72 очка). На второй позиции располагается мадридский «Атлетико» (75 очков после 36 игр).

В следующем матче 9 мая «Барселона» на своем поле примет «Вильярреал». «Реал» в тот же день на выезде встретится с «Севильей».

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Барселона 2:2
Первый тайм: 1:1
Реал
6.05.2018, 21:45 основной раунд: 36-й тур Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде Зинедин Зидан
Голы
10′ Луис Суарес (Серхи Роберто) 9
52′ Лионель Месси (Луис Суарес) 10
7 Криштиану Роналду (К. Бензема) 14′
11 Гарет Бэйл (М. Асенсио) 72′
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
45+3′ Серхи Роберто 20
Жорди Альба 18
Жерар Пике 3
Самюэль Юмтити 23
85′ Иван Ракитич 4
Серхио Бускетс 5
45′ Лионель Месси 10
45′ Филиппе Коутинью 14
Нелсон Семеду 2
58′ Андрес Иньеста 8
Паулинью 15
44′ 90′ Луис Суарес 9
Пако Алькасер 17
1 Кейлор Навас
12 Марселу 77′
4 Серхио Рамос 44′
5 Рафаэль Варан 31′
10 Лука Модрич
14 Каземиру
9 Карим Бензема
11 Гарет Бэйл 76′
6 Фернандес Иглесиас Начо 68′ 12′
17 Лукас Васкес
8 Тони Кроос 84′
23 Матео Ковачич
7 Криштиану Роналду 45′
20 Марко Асенсио
Статистика
3 Желтые карточки 5
1 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 17
4 Удары в створ 5
6 Угловые 5
8 Фолы 20
5 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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