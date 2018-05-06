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21:36 (мск), источник: Советский спорт

«Барселона» — «Реал». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Реала» на матч 36-го тура чемпионата Испании.

«Барселона»: тер Штеген, Альба, Пике, Юмтити, С. Роберто, Ракитич, Коутиньо, Бускетс, Иньеста, Л. Суарес, Месси.

Запасные: Силлессен, Семеду, Вермален, Д. Суарес, Паулиньо, Дембеле, Алькасер.

«Реал»: Навас, Начо, Марсело, Варан, Рамос, Каземиро, Модрич, Кроос, Бэйл, Роналду, Бензема.

Запасные: Касилья, Вальехо, Тео Франсуа, Асенсио, Ковачич, Себальос, Васкес.

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