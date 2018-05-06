Кто поддерживает игроков, пока они сражаются за золото чемпионата мира
«Барселона» — «Реал». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Реала» на матч 36-го тура чемпионата Испании.
Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Реала» на матч 36-го тура чемпионата Испании.
«Барселона»: тер Штеген, Альба, Пике, Юмтити, С. Роберто, Ракитич, Коутиньо, Бускетс, Иньеста, Л. Суарес, Месси.
Запасные: Силлессен, Семеду, Вермален, Д. Суарес, Паулиньо, Дембеле, Алькасер.
«Реал»: Навас, Начо, Марсело, Варан, Рамос, Каземиро, Модрич, Кроос, Бэйл, Роналду, Бензема.
Запасные: Касилья, Вальехо, Тео Франсуа, Асенсио, Ковачич, Себальос, Васкес.