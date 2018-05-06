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«Нюрнберг» вслед за «Фортуной» вернулся в бундеслигу 1
«Нюрнберг» досрочно вернулся в бундеслигу 1.
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«Нюрнберг» досрочно вернулся в бундеслигу 1.
В матче 33-го тура бундеслиги 2 девятикратные чемпионы Германии победили «Зандхаузен» — 2:0. Ранее место в бундеслиге 1 обеспечила также «Фортуна» из Дюссельдорфа. «Хольштейн» обеспечил себе третье место и поборется с 16-м клубом бундеслиги 1 за место в элите на следующий сезон.
«Нюрнберг» последний раз играл в бундеслиге в сезоне-2013/14.
Первенство Германии
Бундеслига 2
33-й тур
«Зандхаузен» — «Нюрнберг» — 0:2 (0:1).
Голы: Беренс, 38 (0:1). Лайбольд, 76.