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21:10 (мск), источник: Советский спорт

Салах взял паузу перед «Реалом». Конте обыграл Клоппа в важнейшем матче АПЛ

«Челси» дома минимально обыграл «Ливерпуль» в центральном матче 37-го тура АПЛ. О топовой вывеске и наискучнейшем футболе — в репортаже «Советского спорта».

Источник: AP 2018

БОРЬБА ЗА ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ

Переоценить важность этой встречи было нельзя. «Челси» еще сохранял шансы на попадание в Лигу чемпионов на следующий год, а «Ливерпуль» конечно в первую очередь думал о финале ЛЧ с «Реалом». А вдруг там проиграют и выпадут из топ-4 — вот это будет маркетинговый провал. Потому позволять «Челси» приблизиться было нельзя. Особенно когда свои позиции в четверке железобетонными не назовешь.

Заряженность на результат понимал и Антонио Конте. Он выставил привычный состав в строгой формации 5−1−3−1: Анитонио Рюдигер, Гари Кэхилл, Сесар Аспиликуэта, Маркос Алонсо и Виктор Мозес в обороне, Нголо Канте, Сеск Фабрегас, Тьемуэ Бакайоко и Эден Азар в полузащите и большой Оливье Жиру на острие.

«Синие» отказались от схемы с двумя десятками в угоду насыщенной опорной зоны, ведь им предстояло сдержать самое забивное трио в истории ЛЧ.

Юрген Клопп естественно это трио выпустил. Мохамед Салах, Садьо Мане и Роберто Фирмино олицетворяли атаку, двужильный Джеймс Милнер с Джорджиньо Вейналдумом вышли в середине, а защищать Лориса Кариуса пришлось аж впятером: Натаниэл Клайн, Эндрю Робертсон, Деян Ловрен, Вирджил ван Дейк и Трент Александер-Арнольд. Мощь!

РЕНЕССАНС ЖИРУ

Солнечная лондонская погода как бальзам на душу. Мощные удары по ногам — как альтернатива. Несмотря на всю важность встречи, команды больше били друг друга, нежели играли в футбол. «Ливерпуль» основным составом перезагружался перед скорым финалом Лиги чемпионов, а «Челси», будто ему больше надо, старался скрасить общее настроение весенней части сезона важной домашней победой.

Первый тайм выдался живым и ярким. И на эмоции, и на опасные моменты. Азар корчился от боли, Жиру с хмурой гримасой падал на газон после налетов Клайна, ванн Дейк больно приземлялся на газон, Милнер хромал чуть ли не каждые пять минут. Но помимо боли — россыпь дальних ударов, чтобы во всей красе себя проявили Кариус и Куртуа. Правда, без голов после выстрелов из-за пределов штрафной.

Единственный гол как квинтэссенция борьбы тяжеловесов, изрядно подуставших на финише сезона. Навес Мозеса справа идеально замкнул Жиру, по недосягаемой параболе пустив мяч в дальний угол ворот Кариуса. Мощно, но в то же время тяжко забили хозяева. Это помогло им раскрепоститься, снять напряжение и завладеть инициативой до конца тайма. А Жиру вообще в «Челси» хорош! Ренессанс у Оливье, в преддверии ЧМ-2018 это особенно важно.

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НУЛЕВЫЙ «ЛИВЕРПУЛЬ»

Убийственно хорош был «Челси» после перерыва. Через десять минут после возобновления встречи Рюдигер забил «Ливерпулю» второй, но гол отменили из-за офсайда. А что «Ливерпуль»? Да какой-то он вареный что ли. Салах сам не свой, у Мане в ногах мяч не держался, Фирмино потерял диспетчерский пульт. Клопп это понял, потому добавил игрока в середину, вместо Клайна выпустив Хендерсона. Теперь состав стал очень похож на тот, что проиграл в среду «Роме» (2:4).

Но это почти не спасло ситуацию. Перекатывание мяча, удары выше — публика на «Стэмфорд Бридж» будто нырнула в лигу 2, где физика по определению преобладает над лирикой. Бегали, старались, что-то там себе на уме придумывали и все. Хозяева — в мыслях о стабильной концовке сезона, гости — о сложной игре с «Реалом» 26 мая в Киеве.

На том и порешили. «Ливерпуль» в случае чего еще не гарантировал себе лигочемпионскую путевку. Как, собственно, и «Челси». Интрига еще жива. На полтора тура (часть команд проведут матчи перенесенного 31-го тура). Все самое интересное случится в ближайший мид-уик и следующий уик-энд.

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Челси 1:0
Первый тайм: 1:0
Ливерпуль
6.05.2018, 18:30 основной раунд: 37-й тур Stamford Bridge
Главные тренеры
Антонио Конте Юрген Клопп
Голы
32′ Оливье Жиру (В. Мозес) 18
Составы
90+4′ Тибо Куртуа 13
Антонио Рюдигер 2
79′ Маркос Алонсо 3
Гэри Кэйхилл 24
Сесар Аспиликуэта 28
Н`Голо Канте 7
Темуе Бакайоко 14
Оливье Жиру 18
90′ Сеск Фабрегас 4
Родригес Педро 11
81′ 89′ Виктор Мозес 15
Давиде Дзаппакоста 21
86′ Эден Азар 10
Виллиан 22
1 Лорис Кариус
4 Виргил ван Дейк
6 Деян Ловрен
66 Трент Александр-Арнолд
5 Джорджиньо Вайналдум
9 Роберту Фирмину
11 Мохамед Салах 39′
19 Садио Мане
2 Натаниел Клайн 59′ 40′
14 Джордан Хендерсон
26 Эндрю Робертсон 74′
29 Доминик Соланке
7 Джеймс Милнер 89′
18 Альберто Морено
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 10
4 Удары в створ 5
3 Угловые 1
12 Фолы 9
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Энтони Тэйлор (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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