Салах взял паузу перед «Реалом». Конте обыграл Клоппа в важнейшем матче АПЛ
«Челси» дома минимально обыграл «Ливерпуль» в центральном матче 37-го тура АПЛ. О топовой вывеске и наискучнейшем футболе — в репортаже «Советского спорта».
«Челси» дома минимально обыграл «Ливерпуль» в центральном матче 37-го тура АПЛ. О топовой вывеске и наискучнейшем футболе — в репортаже «Советского спорта».
БОРЬБА ЗА ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ
Переоценить важность этой встречи было нельзя. «Челси» еще сохранял шансы на попадание в Лигу чемпионов на следующий год, а «Ливерпуль» конечно в первую очередь думал о финале ЛЧ с «Реалом». А вдруг там проиграют и выпадут из топ-4 — вот это будет маркетинговый провал. Потому позволять «Челси» приблизиться было нельзя. Особенно когда свои позиции в четверке железобетонными не назовешь.
«Синие» отказались от схемы с двумя десятками в угоду насыщенной опорной зоны, ведь им предстояло сдержать самое забивное трио в истории ЛЧ.
Юрген Клопп естественно это трио выпустил. Мохамед Салах, Садьо Мане и Роберто Фирмино олицетворяли атаку, двужильный Джеймс Милнер с Джорджиньо Вейналдумом вышли в середине, а защищать Лориса Кариуса пришлось аж впятером: Натаниэл Клайн, Эндрю Робертсон, Деян Ловрен, Вирджил ван Дейк и Трент
РЕНЕССАНС ЖИРУ
Солнечная лондонская погода как бальзам на душу. Мощные удары по ногам — как альтернатива. Несмотря на всю важность встречи, команды больше били друг друга, нежели играли в футбол. «Ливерпуль» основным составом перезагружался перед скорым финалом Лиги чемпионов, а «Челси», будто ему больше надо, старался скрасить общее настроение весенней части сезона важной домашней победой.
Первый тайм выдался живым и ярким. И на эмоции, и на опасные моменты. Азар корчился от боли, Жиру с хмурой гримасой падал на газон после налетов Клайна, ванн Дейк больно приземлялся на газон, Милнер хромал чуть ли не каждые пять минут. Но помимо боли — россыпь дальних ударов, чтобы во всей красе себя проявили Кариус и Куртуа. Правда, без голов после выстрелов
Единственный гол как квинтэссенция борьбы тяжеловесов, изрядно подуставших на финише сезона. Навес Мозеса справа идеально замкнул Жиру, по недосягаемой параболе пустив мяч в дальний угол ворот Кариуса. Мощно, но в то же время тяжко забили хозяева. Это помогло им раскрепоститься, снять напряжение и завладеть инициативой до конца тайма. А Жиру вообще в «Челси» хорош! Ренессанс у Оливье, в преддверии ЧМ-2018 это особенно важно.
НУЛЕВЫЙ «ЛИВЕРПУЛЬ»
Убийственно хорош был «Челси» после перерыва. Через десять минут после возобновления встречи Рюдигер забил «Ливерпулю» второй, но гол отменили
Но это почти не спасло ситуацию. Перекатывание мяча, удары выше — публика на «Стэмфорд Бридж» будто нырнула в лигу 2, где физика по определению преобладает над лирикой. Бегали, старались,
На том и порешили. «Ливерпуль» в случае чего еще не гарантировал себе лигочемпионскую путевку. Как, собственно, и «Челси». Интрига еще жива. На полтора тура (часть команд проведут матчи перенесенного 31-го тура). Все самое интересное случится в ближайший
|Антонио Конте
|Юрген Клопп
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|10
|4
|Удары в створ
|5
|3
|Угловые
|1
|12
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Энтони Тэйлор (Англия)