«Арсенал» разгромил «Бёрнли» в последнем матче Венгера на стадионе «Эмирейтс»

В составе победителей дубль оформил Пьер-Эмерик Обамейянг, а ещё по голу на свой счёт записали Александр Ляказетт, Зеад Колашинац и Алекс Айуоби. Этот матч стал последним для главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера, который уйдёт со своего поста по окончании нынешнего сезона, на домашнем стадионе «канониров».