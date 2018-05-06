«Арсенал» разгромил «Бёрнли» в последнем матче Венгера на стадионе «Эмирейтс»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно»
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Миранда Керр снялась в фотосессии накануне родов
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Рианна показала, как маскировать лишний вес с помощью косметики
Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лас-Пальмас0
Хетафе0
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
ЦСКА6
Арсенал Т0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сассуоло1
Сампдория0
Футбол. Зарубежный
21:45
Барселона
Реал
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
Рома
Футбол. Зарубежный
22:05
Марсель
Ницца
Футбол. Зарубежный
18:30
Челси1
Ливерпуль0
Футбол. Зарубежный
18:30
Арсенал5
Бернли0
Футбол. Зарубежный
18:00
Дижон3
Генгам1
Футбол. Зарубежный
18:00
Кан1
Монако2
Футбол. Зарубежный
18:00
Метц1
Анже2
Футбол. Зарубежный
18:00
Ренн2
Страсбур1
Футбол. Зарубежный
18:00
Нант0
Монпелье2
Футбол. Зарубежный
18:00
Тулуза2
Лилль3
Футбол. Зарубежный
17:30
Лион3
Труа0
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетико0
Эспаньол2
Футбол. Первый дивизион
16:00
Крылья Советов1
Кубань0
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волгарь3
Зенит-22
Футбол. Зарубежный
16:00
Сент-Этьен1
Бордо3
Футбол. Зарубежный
16:00
Кьево2
Кротоне1
Футбол. Зарубежный
16:00
СПАЛ2
Беневенто0
Футбол. Зарубежный
16:00
Лацио1
Аталанта1
Футбол. Зарубежный
16:00
Дженоа2
Фиорентина3
Футбол. Зарубежный
16:00
Наполи2
Торино2
Футбол. Зарубежный
15:30
Манчестер Сити0
Хаддерсфилд0
Футбол. Первый дивизион
15:00
Олимпиец1
Луч-Энергия0
Футбол. Первый дивизион
15:00
Химки1
Факел3
Футбол. Первый дивизион
15:00
Шинник2
Енисей2
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал0
Амкар2
Футбол. Первый дивизион
14:00
Томь1
Ротор-Волгоград0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Динамо СПб3
Балтика1
Футбол. Зарубежный
13:30
Удинезе0
Интер4
Футбол. Зарубежный
13:00
Малага0
Алавес3
Футбол. Первый дивизион
12:00
Сибирь0
Тамбов1
Футбол. Первый дивизион
11:00
Тюмень2
Спартак-21
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Кенсингтонский дворец представил первые официальные портреты принца Луи
Ляйсан Утяшева опубликовала редкое фото детей
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Мария Шарапова одержала первую победу с января
В Италии пишут, что Каррера дал согласие возглавить «Ювентус»
Майли Сайрус создала кеды для Converse
Ксения Алферова похвасталась подтянутой фигурой в бикини
Пользу грецких орехов подтвердили научно
В Новосибирске работник поликлиники избил пациента
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
Самые удивительные небоскребы планеты
Фоторепортажи
14Жены и подруги хоккеистов сборной России
22«Локомотив» досрочно стал чемпионом России
20:36 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» разгромил «Бёрнли» в последнем матче Венгера на стадионе «Эмирейтс»

В матче 37-го тура чемпионата Англии «Арсенал» принимал на своём поле «Бёрнли».

Источник: Reuters

Встреча проходила на стадионе «Эмирейтс» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:0.

В составе победителей дубль оформил Пьер-Эмерик Обамейянг, а ещё по голу на свой счёт записали Александр Ляказетт, Зеад Колашинац и Алекс Айуоби. Этот матч стал последним для главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера, который уйдёт со своего поста по окончании нынешнего сезона, на домашнем стадионе «канониров».

«Арсенал» (60 очков) располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, «Бёрнли» (54) находится на седьмой строчке.

Арсенал 5:0
Первый тайм: 2:0
Бернли
6.05.2018, 18:30 основной раунд: 37-й тур Emirates Stadium
Главные тренеры
Арсен Венгер Шон Дайч
Голы
14′ Пьер-Эмерик Обамеянг (А. Ляказетт) 14
45+3′ Александр Ляказетт (Э. Бельерин) 9
54′ Сеад Колашинац (Дж. Уилшир) 31
64′ Алекс Ивоби (П-Э. Обамеянг) 17
75′ Пьер-Эмерик Обамеянг (Э. Бельерин) 14
Составы
Петр Чех 33
Эктор Бельерин 24
Константинос Мавропанос 27
Сеад Колашинац 31
Генрих Мхитарян 7
Гранит Джака 29
Пьер-Эмерик Обамеянг 14
Алекс Ивоби 17
77′ Калум Чемберс 21
Пер Мертесакер 4
72′ Джек Уилшир 10
Аарон Рэмси 8
72′ Александр Ляказетт 9
Дэнни Уэлбек 23
29 Ник Поуп
2 Мэттью Лоутон
5 Джеймс Тарковски 44′
23 Стивен Уорд
28 Кевин Лонг
4 Джек Корк
13 Джефф Хендрик
18 Эшли Уэствуд
10 Эшли Барнс 22′
9 Сэм Воукс
17 Йохан Гвюдмундссон 89′
21 Наки Уэллс
25 Аарон Леннон 71′
7 Жорж-Кевин Нкуду
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 6
8 Удары в створ 2
4 Угловые 5
6 Фолы 7
Судьи
Главный судья Андре Марринер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Бернли
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Почему плакал Шатов после гола "Зениту"? Объясняем
Маша + Саша! Кто новый бойфренд Марии Шараповой
Разгром заказывали? Григоренко со товарищи разорвали Австрию
Интриги и коридоры: последнее «Класико» Иньесты
Мария Шарапова одержала первую победу с января
В Италии пишут, что Каррера дал согласие возглавить «Ювентус»
«Крылья Советов» обыграли «Кубань» в матче ФНЛ и вышли в РФПЛ
ЦСКА — «Арсенал». Стартовые составы
Новости
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Как выглядят обитатели других планет (фото) Астробиологи предлагают искать признаки жизни на ближайших к Земле планетах.
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Названа страна с самым чистым воздухом
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Эксперты рассказали, сколько нужно копить на ипотеку
В Шереметьево открыли новый терминал
Леди
Элегантны всегда и везде: Безрукова, Боярская и другие леди нашего времени Звезды, которые предпочитают лаконичные образы вызывающим нарядам.
Дети
Кенсингтонский дворец представил первые официальные портреты принца Луи На одном из снимков мальчику всего три дня от роду.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь