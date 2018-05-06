«Арсенал» разгромил «Бёрнли» в последнем матче Венгера на стадионе «Эмирейтс»

Встреча проходила на стадионе «Эмирейтс» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:0.
В составе победителей дубль оформил Пьер-Эмерик Обамейянг, а ещё по голу на свой счёт записали Александр Ляказетт, Зеад Колашинац и Алекс Айуоби. Этот матч стал последним для главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера, который уйдёт со своего поста по окончании нынешнего сезона, на домашнем стадионе «канониров».
«Арсенал» (60 очков) располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, «Бёрнли» (54) находится на седьмой строчке.