«Лион» разгромил «Труа», одержав восьмую подряд победу в Лиге 1

Встреча проходила на стадионе «Стад де Люмьер» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В составе победителей два гола на свой счёт записал Бертран Траоре, а ещё раз отличился Максвелл Корне. Таким образом, «Лион» одержал восьмую подряд победу в Лиге 1.

«Лион» (75 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Франции, «Труа» (32) находится на 18-й строчке.