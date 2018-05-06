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20:00 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лион» разгромил «Труа», одержав восьмую подряд победу в Лиге 1

В матче 36-го тура чемпионата Франции «Лион» принимал на своём поле «Труа».

Встреча проходила на стадионе «Стад де Люмьер» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В составе победителей два гола на свой счёт записал Бертран Траоре, а ещё раз отличился Максвелл Корне. Таким образом, «Лион» одержал восьмую подряд победу в Лиге 1.

«Лион» (75 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Франции, «Труа» (32) находится на 18-й строчке.

В другом матче тура «Сент-Этьен» на своём поле проиграл «Бордо» со счётом 1:3.

Лион 3:0
Первый тайм: 2:0
Труа
6.05.2018, 17:30 основной раунд: 36-й тур Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)
Главные тренеры
Брюно Женезьо Жан-Луи Гарсия
Голы
28′ Бертран Траоре 10
35′ Бертран Траоре 10
88′ Максвел Гнали Корне 27
Составы
Матье Горжелен 30
Рафаэл да Силва 4
Антониу Марселу 6
Жереми Морель 15
78′ Ферлан Менди 22
Танги Ндомбеле 28
4′ Люка Тузар 29
Бертран Траоре 10
82′ Уссем Ауар 8
Жордан Ферри 12
77′ Мемфис Депай 11
Мариано Диас 9
78′ Набиль Фекир 18
Максвел Гнали Корне 27
1 Эрвин Желязны
2 Жереми Кордоваль
22 Кристоф Эрелль
23 Шарль Траоре
24 Джимми Жиродон
6 Карим Азамум 20′
7 Реми Вальтер
29 Самюэль Грансир
14 Франсуа Беллюгу 45′
10 Бенжамен Ниве
28 Брайан Пеле 69′
18 Шауки Бен Саада
26 Адама Ньян 74′
9 Сук Хюн Джун 81′
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 13
5 Удары в створ 4
6 Угловые 8
9 Фолы 9
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Николя Ренвий (Франция)
Обозначения
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Желтая карточка
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Вторая желтая карточка
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