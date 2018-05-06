Рассказываем о сценариях вручения чемпионского кубка.
«Лион» разгромил «Труа», одержав восьмую подряд победу в Лиге 1
В матче 36-го тура чемпионата Франции «Лион» принимал на своём поле «Труа».
В матче 36-го тура чемпионата Франции «Лион» принимал на своём поле «Труа».
Встреча проходила на стадионе «Стад де Люмьер» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
В составе победителей два гола на свой счёт записал Бертран Траоре, а ещё раз отличился Максвелл Корне. Таким образом, «Лион» одержал восьмую подряд победу в Лиге 1.
«Лион» (75 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Франции, «Труа» (32) находится на 18-й строчке.
В другом матче тура «Сент-Этьен» на своём поле проиграл «Бордо» со счётом 1:3.
|Брюно Женезьо
|Жан-Луи Гарсия
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|13
|5
|Удары в створ
|4
|6
|Угловые
|8
|9
|Фолы
|9
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Николя Ренвий (Франция)